Lancement de la troisième édition du programme " Graine de l'avenir" de la société Huawei

Conformément à la mission de promotion de l’innovation technologique dans le secteur du numérique en Guinée, le Programme « Graine de l’Avenir » 2021 en Guinée est lancé aujourd’hui le lundi 15 Novembre dans le salon de fête de l’université Gamal.

Le Programme « Graine de l’avenir » est un projet offert par la société Huawei Technologies en partenariat avec le Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation et Orange Guinée. Il s’agit d’un programme de sélection des jeunes étudiants du monde entier évoluant dans le secteur des TIC pour un stage de perfectionnement. Cette formation qui permet de développer les talents de l’industrie des TIC, vise à encourager l’innovation technologique des jeunes étudiants en matière de technologies du futur (5G, Internet des Objets, Big Data, Cloud, Intelligence Artificielle, Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, etc.) qui constituent la 4ème Révolution Industrielle.

Cette année, 300 étudiants participent à la formation dont la moitié vient de l’intérieur du pays et 40% sont filles. La formation se déroulera selon le programme ci-dessous :

1. Phase1 : Du lundi 15 2021 au Samedi 20 : Formation de 300 étudiants à l’université Gamal Abdel Nasser qui se tiendra en ligne sur les technologies de l’information et de communication.

2. Phase2 : Formation des 30 étudiants retenus dans les locaux de Huawei, qui se déroulera du Lundi au Samedi 27 sur les cours de réseaux et IP.

3. Concours des 10 étudiants finalistes et interview, le Dimanche 28.

4. Cérémonie de fermeture de la formation et remise des certificats prévue pour début Décembre 2021.