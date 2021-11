CNT : Mory Condé va devoir trancher entre les partis politiques…

CONAKRY-On savait que la tâche était une gageure. Les partis politiques n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente autour de la désignation des personnes (15) devant les représenter au sein du CNT (conseil national de transition). Faute de compromis, ils iront donc en rangs dispersés.

Chaque formation politique déposera son ou ses candidats au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation auquel il reviendra le fastidieux travail de départager les candidats en lice. En claire : Mory Condé devra trancher pour départager les prétendants.

« On a essayé de trouver un compromis, mais on a vu qu'il était quasi-impossible de répartir 15 places entre des formations politiques et des coalitions qui sont diverses. Parce qu'au sein même des coalitions, c’est très difficile parce qu'il n'y aura pas une autorité consensuelle permettant de dire on va prendre tel au détriment de tel autre", confie Bah Oury.

Mercredi dernier, le secrétaire général du département de l'administration du territoire Yamory Condé avait demandé aux leaders des partis politiques de mettre leurs égos de côté et de trouver une solution concertée en vue de trouver les 15 représentants revenant aux partis politiques au sein du CNT. Cette solution concertée n'a visiblement pas abouti.

"Nous au niveau de la CORED et au niveau de l'inter-coalition, nous avons dit que chaque parti fasse le dépôt de sa liste des candidats au niveau du Ministère de l'administration du territoire. Ceux qui auront la chance et l'honneur parmi ceux qui seront choisis, nous considérons qu’ils appartiennent à l'ensemble des membres qui sont coalisés.

Et nous continuerons de travailler avec eux, de leur apporter toute l'assistance nécessaire pour qu'ils soient des dignes représentants de ces coalitions au sein du CNT », a confié Bah Oury à Africaguinee.com dans un entretien.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com