Audits, gel des comptes, cas des anciens caciques : les annonces majeures de Mamadi Doumbouya

CONAKRY- C’est un colonel serein et sûr de lui qui a pris la parole, dimanche 15 novembre 21, pour survoler l’actualité sociopolitique. Affichant assurance et fermeté Mamadi Doumbouya, a brossé tous les sujets brûlants du moment. Nombre de ces sujets les audits des comptes publiques, le gel des comptes bancaires des anciens dignitaires et leur rappel à l’ordre.

Sur toutes ces questions, le président de la Transition a montré une fermeté, prévenant ses détracteurs. « Nous ne serons effrayés par personne ». Il assure que son action ne vise aucun individu. A ceux qui se victimisent, il leur répond que tous ceux qui ont géré la chose publique doivent rendre des comptes.

Convocation des caciques du RPG-arc-en-ciel...

Pour revenir encore sur ça, je ne me focaliserais jamais sur les personnes ou sur un parti politique. Pour moi le seul combat qui mérite d’être mené est le bien-être de nos populations. Tout ce qui va à l’encontre de l’inclusivité et tout ce qui va à l’encontre du rassemblement, je ne l’accepterais pas. Je voudrais que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que nos ainés aient le courage de comprendre ce qui n’a pas marché (…), il faut que cette fois-ci qu’on arrête de se cacher derrière les partis politiques ou derrière les composantes pour faire passer son propre message.

Je pense que le message qui doit être passé aujourd’hui est celui de l’unité, de la reconstruction, le message de la refondation, si j’ose dire de notre pays. Maintenant les projets personnels, je pense qu’aucun guinéen n’acceptera de suivre, tête baissée les projets personnels ; nous savons là où cela nous a mené après tant d’années de souffrance. Bien-sûr qu’on est tous des guinéens, moi j’écoute tout le monde et je discute avec tout le monde pour qu’on puisse trouver des solutions à nos problèmes.

Des anciens dignitaires du régime déchu rappelés à l’ordre…

Vous savez quand un peuple se lève, personne ne peut l’arrêter (…), nous sommes assez déterminés pour prendre nos responsabilités, à savoir défendre notre pays. Si nous avons décidé d’aller à la mort pour sauver ce pays, je pense que c’est avec détermination (…), les manœuvres personnelles ne peuvent en aucun cas nous effrayer. Nous sommes formés et déterminés à défendre le pays, c’est au-delà de toute personnalité. Donc nous sommes aguerris, entrainés, déterminés pour défendre nos concitoyens.

Audits des comptes publics…

Vous savez, cette question s’inscrit dans la refondation de l’Etat. Des institutions y travaillement déjà, le gouvernement et le CNRD y veille conformément à notre credo. Lutter contre la gabegie, le détournement des deniers publics et la corruption qui ont gangréné le pays. Nous croyons en la justice et nous en ferons d’elle comme nous l’avons promis la boussole de notre gouvernement. Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat (…), c’est un processus qui est engagé et qui s’inscrit dans le cadre de la refonte des mentalités et des anciennes pratiques. Les bavures ne seront pas tolérées et les premières mesures sont révélatrices de notre détermination sur la question.

Du gel des comptes des anciens dignitaires…

Souvent on se trompe de sujets ! Moi je ne vise personne. Nous sommes arrivés et nous sommes en train de faire l’état des lieux et je pense que c’est normal. Nous faisons cet état des lieux pour savoir où nous avons pris la machine et savoir ce que nous allons légués pour ceux qui viendront derrière nous. Il y a des personnes qui ont eu des responsabilités publiques et je pense qu’il est normal de leur demander des comptes. Il faut tout de même savoir que personne n’est au-dessus des lois (…).

Souvent chez nous, quand on veut faire des choses, les gens cherchent toujours à faire la victimisation. Moi je pense que ma détermination est totale là-dessus. Nous avons besoin de changer de mentalité par rapport aux sujets publics. Ce sujet concerne tout le monde. Quand vous avez occupé des responsabilités, vous devriez quand-même pouvoir rendre compte sans se victimiser. Ma vision ne sera jamais personnelle ; c’est une vision qui est globale. Cela veut dire qu’il faut qu’on se concentre sur l’essentiel et qu’on arrête de brouiller les choses.

De la mise en place de l’organe d’Audit des comptes publics…

Vous savez qu’on ne peut pas refaire le monde en deux jours. Il faut qu’on ait un peu de patience. Je sais qu’il y a beaucoup d’attente au niveau de la population. Ces mêmes attentes nous ont poussé à aller à la mort pour que nous puissions évoluer. Nous avons pris le pays dans un état et nous sommes en train de faire comme je vous l’ai dit l’état des lieux et en même temps nous sommes en train de mettre les organes de la transition. Après avoir mis en place le gouvernement nous sommes sur le chemin de mettre sur pied le CNT. En parallèle nous travaillons pour faire un état des lieux des deniers publics. Si vous êtes patients, nous allons très rapidement arriver aux résultats escomptés et répondre aux attentes de nos populations. Mais il faut que cela soit clair : il faut qu’on puisse mettre la forme au risque de replonger dans les erreurs du passé. Il faut avoir l’idée de construire et d’évoluer.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (0224) 655 311 113