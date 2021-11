Affaire Stade petit Sory : Lawal Camara fait de nouvelles confidences…

CONAKRY-Mohamed Lawal Camara, manager d’octroi licence club au niveau de la Fédération Guinéenne de football, vient de sortir de sa réserve. Ce technicien chargé au niveau de la fédération d’homologuer les stades de compétition tant sur le plan national que sur le plan africain, a expliqué les tenants et les aboutissants de la mission qu’il a porté au stade petit Sory de Nongo.

Dans une interview qu’il a accordé en exclusivité à Africaguinee.com ce lundi 15 novembre 2021, Mohamed Lawal est revenu sur les contours de la mission qui les a conduits au stade petit Sory de Nongo.

AFRICAGUIINEE.COM : Qu’est-ce qui a prévalu à la décision d’envoyer une mission d’inspection au stade Petit Sory de Nongo ?

MOHAMED LAWAL BANGOURA : Je ne cherche pas à me justifier mais plutôt à aider les guinéens à comprendre. Comme je vous l’ai dit, je suis le manager d’octroi licence club. Je suis la personne qui est chargée au niveau de la fédération d’homologuer les stades de compétition tant sur le plan national que sur le plan africain. Je suis en quelque sorte le correspondant de la CAF quand il s’agit de la professionnalisation du football.

Il m’a été annoté une lettre de la direction du stade petit Sory dans laquelle elle demandait l’homologation de son stade. Sur cette question j’ai constitué une équipe y compris l’OPI (organe de première Instance au niveau de ce système d’octroi), pour nous rendre au stade.

Je suis la seule personne habilitée à homologuer un terrain en tant que manager du système d’octroi. Même au plan international si quelqu’un demande l’homologation de son stade, il est obligé de passer par le manager qui fait d’abord la pré inspection qui envoie son rapport à la CAF. Ensuite, il est loisible à cette instance de demander une autre mission par un autre collège.

Une fois au stade, nous avons tout de suite constater que c’est un bijou qui est très jolie du point de vue esthétique. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en amour, nous sommes en matière de règlement. L’on s’inspire du modèle de la CAF puisque la Guinée n’a pas son règlement national valide notamment sur les dimensions du terrain et des vestiaires.

Quels sont les critères que vous utilisez dans l’homologation d’un stade ?

Ce sont les critères minimums pour qu’un stade soit homologué. Le stade ‘’petit Sory’’ portait sur l’homologation au plan national. Lorsque nous sommes allés, nous avions constaté qu’il y a un surdimensionnement, bien entendu sur la hauteur des BUTS, dans les 16m,50, sur le point de penalty et les 9m, 05 au rond-point central. La Fifa à travers l’international board’’ la direction nationale c’est 110 sur 75. La distance minimale en longueur c’est 100 m et en largeur sur 64 m. Puisque nous avions déjà homologué le stade de Nongo et celui du 28 septembre sur une dimension de 100 sur 64 m. Donc le bon sens et l’équité nous a guidé pour demander à ce que le stade petit Sory aussi s’aligne sur cette dimension.

Vous savez les 105 m sont dans la fourchette mais nous avons voulu uniformiser l’ensemble des terrains sur toute l’étendue du territoire national. Il serait inadmissible et incompréhensible que sur le même territoire abritant les mêmes compétitions, que les terrains ne soient pas harmonisés. On a dit il faut que tout le monde s’aligne sur la dimension 100m sur 64. Sur tous les autres points je n’ai pas de discussion à faire. C’est moi qui ai fait le rapport, j’ai signé et je l’assume.

Les gens ont voulu en faire un problème d’ego pour opposer deux personnes. C’est ce que j’ai compris à travers certaines communications. Le sport n’est pas fait pour mélanger les gens mais plutôt pour les réunir.

Un des membres de cette mission que vous pilotiez, notamment Nabé Mohamed Lamine dit ne pas être d’accord avec les résultats fournis par la mission. Qu’en dites-vous ?

Je suis le seul responsable habilité à homologuer. C’est moi qui l’ai associé comme je le fais généralement dans la collégialité pour faire le travail. Il n’a rien à avoir. En droit administratif celui qui signe un document assure la responsabilité donc c’est moi qui ai signé et j’assume. Il n’a pas besoin de se justifier ou de parler à ma place puisque je suis le manager. Il n’a rien à avoir dedans.

Vous savez par exemple en ce qui concerne la luminosité dans les stades, l’Europe exige 2400 lustres quand vous devez jouer la nuit. En Afrique, la CAF demande 1200 parce que généralement on ne joue pas ou rarement en Afrique la nuit. Ce sont des petits détails, il faut que nous les guinéens nous sortions de ce complexe-là.

En ma qualité de manager je rends compte à la Fédération Guinéenne de Football (FGF) qui est l’instance de décision. Moi j’ai fait un rapport purement technique. Il appartient maintenant à la Fédération d’en tirer toutes les conséquences.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

