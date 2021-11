Durée de la Transition : le "troublant" message de Doumbouya...

CONAKRY-« Personne ne va rester à un poste plus de trois ans ! » Cette « troublante » phrase prononcée samedi 13 novembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya suscite des interrogations.

Est-ce un « lapsus » ou bien une intention « cachée » ? Les commentaires vont train, alors que la durée de la transition reste toujours un mystère depuis le coup d’Etat du 05 septembre.

« Nous allons bientôt nous référer au règlement. La durée de service au commandement sera respectée. Vous qui êtes là aujourd'hui et qui avez des postes, vous serez amenés à quitter. Tout le monde est amené et à céder à d'autres. Que ça soit clair : Personne ne va rester à un poste plus de trois ans. Certains qui sont dans des compagnies ou des bataillons, ils vont se retrouver en région.

A l'état-major aussi, ce n'est pas une condamnation d'être à un poste, je pense que c'est pour moi un honneur d'avoir votre confiance en vous pour commander les hommes avec le cœur de la sympathie », a lancé hier le président de la transition guinéenne.

Ce n’est pas la première fois que colonel Doumbouya fait de telles déclaration plus ou moins troubaltes. En septembre dernier, moins d’une semaine après le putsch qui a renversé Alpha Condé du pouvoir, le Président du CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement) avait laissé entrevoir une transition qui durerait plusieurs années.

« Tout ce que nous allons entreprendre dans les années qui viennent sera dans l’intérêt suprême de la Nation », avait-il déclaré devant des hauts dirigeants de l’armée.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com