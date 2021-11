CAN Cameroun 2021 : "On ira chercher la coupe…", assure Antonio Souaré

CONAKRY-Antonio Souaré, le président de la fédération guinéenne de football reste très optimiste quant aux chances de la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football 2021. Le dirigeant du sport roi en Guinée croit au « miracle »

« Le football on le réussi toujours sur une vision, sur un plan et sur un temps. Il n’y a pas de hasard. Le Sily National survivra toujours. Je crois que le Cameroun a toujours été une chance pour la Guinée. Ça n’a pas commencé par le CHAN, ça a commencé par les espoirs de Hafia sur le continent parce qu’on a notre ballon d’or Souleymane Sory », a indiqué Mamadou Antonio Souaré.

La 33? édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. La Guinée est logé dans le groupe B en compagnie du Sénégal, du Malawi et Zimbabwé. Le président de la fédération guinéenne de football assure la Guinée se prépare pour aller chercher la Coupe.

« La Guinée est une grande nation de football qui a toujours été au rendez-vous des grands moments. La Guinée regorge des talents, ceux qui doutent et qui continuent à douter, la Guinée sera toujours présente et sera toujours vaillamment représentée. Nous irons la (la Coupe, ndlr) chercher. Je le crois parce qu’on se prépare.

On ne va pas en guerre le même jour, on se prépare à la guerre. Le football qui guinéen dans quelques années sera sur le toit de l’Afrique. On se prépare aussi pour 2025 », a assuré M. Souaré lors d’une soirée gala organisé par TotalEnergies Marketing Guinée, axée sur la présentation de la la Coupe dans le cadre du « Trophy Tour ».

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113