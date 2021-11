Trophy Tour CAN 2021 : TotalEnergies Marketing Guinée boucle sa caravane dans l’apothéose…

CONAKRY-Après trois jours d'intenses activités ponctuées par des caravanes géantes et une soirée gala avec ses partenaires, la compagnie TotalEnergies Marketing Guinée, sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021, a bouclé ce vendredi 12 novembre, son programme "Trophy Tour ".

Cette initiative, premier du genre sur le continent africain, a été un moment de bonheur et de fête pour les fans du football, les partenaires et les clients de TotalEnergies Marketing Guinée.

Après l'accueil du trophée, mercredi 10 novembre, suivi d'une caravane, TotalEnergies Marketing Guinée a organisé une soirée VIP pour ses nombreux partenaires et collaborateurs. Un événement select auquel ont pris part les responsables de la Compagnie, des invités de marque composés d’anciennes gloires du football guinéen, mais aussi des dirigeants du football.

« L’abondance ne nuit pas », enseigne l’adage. Ainsi, pour clôturer cet événement en beauté, TotalEnergies Marketing Guinée a organisé, ce vendredi, une caravane géante à travers la ville de Conakry. La caravane a quitté très tôt le matin à la station-service TotalEnergies sise au quartier Sans-fil, dans la commune de Kaloum pour ensuite sillonner la capitale. Le tout dans une ambiance rythmée par des prestations d’artistes, composés d'une équipe de jongleurs, de danseurs, des joueurs de flûtes. Tout au long du parcours, le "Trophée " a été présenté aux nombreux travailleurs et fans du football africain.

Les citoyens se sont massivement réunis pour savourer ce moment unique. Découvrir la coupe, s’approcher d’elle et même prendre photos avec le Trophée était une chance unique qu’il ne fallait pas manquer pour ces nombreux fans.

Ce bonheur de découvrir le « graal » a été savouré par de nombreux citoyens de la capitale, de Kaloum en passant par Coleyah dans la commune de Matam, Bellevue dans la commune de Dixinn, jusqu’à la station-service de TotalEnergies située au lycée français de Kipé, dans la commune de Ratoma. Partout, clients, populations riveraines, ou encore de simples passants ont eu l'occasion de découvrir pour la première fois la Coupe, le trophée tant convoité par les nations africaines de football.

Le « Trophy Tour » a été une réussite, s’est réjoui le Directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée, M. ADJE KACOU.

"Nous sommes à la fin du Trophy Tour. En termes de bilan, TotalEnergies Marketing Guinée est très satisfaite de ce Tour qui nous a permis de faire vibrer nos partenaires et nos clients. Nous avons eu l'occasion d'organiser une soirée VIP qui a réuni du monde. Aujourd'hui, nous avons fait le tour de la ville de Conakry avec des arrêts au niveau de trois différentes stations-services. Il y avait l'engouement partout. Nous pensons que cela a été un succès énorme qui va au-delà de nos attentes. L'objectif qu'on s'est fixé est atteint ", s'est réjoui le Directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée.

Le « Trophy Tour » est plus qu'une réussite. Car le football, au-delà d'être un simple sport, c'est aussi de l'énergie, ajoute M. ADJE KACOU, qui a précisé que l'objectif de ce Trophy Tour était de permettre à leurs clients, partenaires et fans du football de se rapprocher du trophée. Un objectif large atteint.

TotalEnergies Marketing Guinée n’entend pas se limiter là. Elle réserve encore d’autres surprises aux fans du cuir rond, à ses clients et à ses partenaires. En plus de ce « Trophy Tour », la compagnie entend faire d'autres promotions pendant la CAN au niveau de toutes les stations-services de TotalEnergies.

M. Cyrille Robert Directeur réseau à TotalEnergies Marketing Guinée a rappelé d’ailleurs, que la Compagnie avait par ailleurs, organisé un concours qui a permis à un jeune guinéen de gagner une opportunité d'aller participer à cette grande fête du football africain prévue au Cameroun en janvier-février 2022.

Après l'étape de la Guinée, le « Trophy Tour » va continuer dans d'autres pays qualifiés à la prochaine coupe d’Afrique des nations. Sur les 18 pays concernés par ce programme, 14 ont déjà accueilli le trophée dont la Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114