Labé : l’Institut ARQAM bénéficie de la confiance de l’Ong "École de la solidarité Dow Bodje" pour la formation de 16 filles

LABE- Situé dans la préfecture de Labé en Moyenne Guinée, l’Institut ARQAM se distingue par la rigueur, la qualité et l’excellence de la formation qu’il offre à ses étudiants. Résultat : Chaque année depuis sa création, il enregistre de brillants résultats aux examens nationaux. Des prouesses qui paient.

En effet, cet institut qui continue de faire ses preuves dans le cadre de la formation technique et professionnelle, vient de bénéficier de la confiance de l’ONG École de la solidarité Dow Bodje installée dans la préfecture de Dalaba. Marquée par la rigueur et qualité de la formation dispensée à ARQAM, l’ONG École de la solidarité Dow Bodje a sélectionné 16 filles qui seront formées en santé communautaire, par cette école (ARQAM, ndlr). Pour la Direction Générale de l’école ARQAM, cette marque de confiance est à la fois un honneur mais aussi un nouveau challenge qu’elle entend relever.

Créée en 2015 par des jeunes enseignant-chercheurs, ARQAM est une école spécialisée dans la formation technique et professionnelle. Elle forme ses étudiants dans les filières de comptabilité et gestion, langue anglaise, secrétariat de direction. Dans le domaine de la santé, elle forme des infirmiers d’Etat, des sages-femmes, des assistants pharmacie, des techniciens laboratoire et des ATS (agent technique de santé). ARQAM fait également des formations et des consultations certifiantes en entreprenariat et gestion de projet.

« C’est la confiance en la qualité de la formation et la promotion de l’excellence qui ont motivé l’ONG Ecole de la solidarité Dow Bodje à venir vers ARQAM. Ils ont eu vent des résultats que nous avons obtenus depuis le lancement de notre école. Pour la réussite de ces filles qu’elle a sélectionnée, l’ONG a décidé de nous les confier pour leur formation professionnelle. Cette ONG qui évolue à Dalaba finance plusieurs activités. Notamment la formation des enfants et le développement rural. Cette fois, elle a décidé d’accompagner la communauté dans la formation professionnelle des enfants.

Pour ce faire, elle est venue à Labé, dans notre école pour nouer ce partenariat de formation de 16 filles en santé communautaire. Elles se sont orientées à ARQAM et nous les avons reçues. C’est un honneur. Ce sont des filles niveau BEPC. Donc, elles feront le niveau ATS (agent technique de santé). De notre côté, nous ferons en sorte que leur confiance ne soit pas déçue, nous ferons en sorte que ces filles soient compétitives », explique professeur Mamadou Oury Bah, directeur général de l’institut du savoir ARQAM de Labé.

Créée depuis l’an 2000, l’ONG Ecole de la solidarité Dow Bodjé, a été mise en place par le couple Keita (M. Yango Keita et son épouse Mme Keita Djiwo Diallo) qui ont vécu l’essentiel de leur vie en Allemagne. Accompagnés par des amis allemands, l’ONG Ecole de la solidarité Dow Bodjé œuvre dans l’éducation, la santé. Elle a construit un centre de santé amélioré à Bodjé pour offrir des soins à moindre coût. L’ONG assure le repas des enfants à l’école et les fournitures scolaires. Elle dispose également d’un centre de couture pour les filles qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. Ce n’est pas tout. L’ONG Ecole de la solidarité Dow Bodjé a un centre de transformation de savons et d’extraction de l’huile, une bibliothèque de plus de 10.000 livres. Le collège de Bodjé a aussi bénéficié de salles de classes construites par l’ONG.

Mme Keita Djiwo Diallo, présidente de l’ONG Ecole de la solidarité Dow Bodje explique : « Chaque année les amis allemands viennent travailler à Dow Bodjé, les malades viennent de partout du pays pour se faire consulter à 20.000gnf plus les produits, y compris les interventions chirurgicales. Les gens viennent de Labé, Kankan, N’Nzérékoré même de la Sierra Leone pour se faire soigner. Cette fois encore nous nous sommes demandés qu’est-ce qu’on va faire pour les jeunes filles. Ils m’ont demandé de sélectionner 16 filles pour aller les inscrire à l’école de santé à Labé et que l’ONG va les prendre en charge entièrement. C’est ainsi que je suis allée au lycée-collège de Bodjé pour recruter ces 16 filles. Donc, nous sommes à Labé ce matin pour les inscrire et nous avons payé une année de scolarité pour chacune aux écoles ARQAM.

Nous avons estimé que la formation est de qualité dans cette école. Nous avons aussi trouvé un logement pour elles à nos frais également. A côté, nous avons recruté une cuisinière pour elles et toutes les fournitures ont été trouvées. Nous sommes allés en classe pour expliquer le projet, nous avons demandé volontairement. Donc celles qui sont partantes ont levé la main jusqu’à ce qu’on ait trouvé le quota nécessaire. Elles ont vraiment manifesté le désir de faire une formation professionnelle. C’est suite à ça que nous avons convoqué leurs parents qui ont marqué leur accord. Donc nous les suivrons jusqu’à la fin du cycle » confie Mme Keita Djiwo Diallo

Lieutenant Daouda Traoré, sous-préfet de Bodje marqué par cet appui à l’endroit des jeunes filles de sa juridiction a effectué le déplacement avec la présidente de l’ONG et les 16 filles inscrites à l’école ARQAM. Il témoigne : « Je suis très satisfait de l’ONG qui a pris l’initiative dans la sous-préfecture de Bodié pour un accompagnement d’une telle envergure. Prendre en charge 16 filles, c’est énorme. Du logement à la nourriture jusqu’aux frais de scolarité, c’est une première pour moi de voir un tel geste de la part d’une ONG. C’est ce qui m’a donné le courage de venir accompagner les filles pour leur inscription. Merci à l’ONG et aux parents des filles qui ont accepté de mettre les enfants à disposition. Merci à l’école ARQAM aussi qui a accepté de les recevoir, nous sommes venus ici à cause de leur travail qui va vers l’excellence. J’espère que l’école nous permettra d’inscrire d’autres en communication, en plomberie et autres corps de métiers », s’est réjoui le sous-préfet militaire.

L’école ARQAM aide également ses étudiants à préparer leurs business plans et les accompagner dans la recherche de financement. Actuellement trois projets sont sélectionnés par la Banque mondiale et l’UNCDF pour être financés.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45