Guinée : les nouvelles directives de Mamadi Doumbouya…

CONAKRY-Le Président de la Transition a donné de nouvelles directives à certains hauts responsables de l’armée qui doivent assumer désormais les fonctions d’administrateurs territoriaux (préfets, gouverneurs).

Mamadi Doumbouya qui promeut l’exemplarité a instruit ces militaires au nombre de 47 de s’inscrire dans leurs nouvelles fonctions, dans la logique du « rassemblement » et d’être impartial dans le commandement.

« Vous avez la responsabilité de commander les unités. Je voudrais que le commandement soit impartial. Pensez à notre pays qui a besoin de rassemblement. Nous voulons mettre fin à la personnalisation de la chose publique. A votre niveau, essayer d’être responsables. Nous avons besoin de moderniser notre armée et conduire le destin de notre pays à la victoire », a martelé le président de la Transition.

Colonel Doumbouya promet de veiller au respect des Loi, car demain l’armée sera comptable devant le peuple de Guinée et devant l’histoire. « Nous veillerons au respect de nos textes et de nos règlements militaires. Demain nous seront responsables devant le peuple de Guinée et devant l’histoire de notre pays », a lancé le tombeur d’Alpha Condé.

A suivre...

Africaguinee.com