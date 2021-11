Cellou sort de ses gonds : "Ceux qui veulent m’opposer au colonel Doumbouya…"

CONAKRY-Qui veut opposer Cellou Dalein Diallo au chef de la junte colonel Mamadi Doumbouya ? Le leader de l’Union des forces Démocratiques de Guinée (UFDG) qui se dit être victime de « calomnie, de médisance et de jalousie », a répondu à ses détracteurs, qui selon lui, veut le mettre à dos le CNRD.

« Nous sommes habitués à la calomnie, à la médisance, aux critiques subjectives. Actuellement la ruée vers l’UFDG suscite de la jalousie. On va jusqu’à vouloir nous opposer au CNRD. Même lorsqu’un leader dit quelque chose qui parait maladroit, on dit que c’est une proche de Cellou Dalein. On m’attribue des propos que je n’ai jamais tenu. On a dit que j’ai déclaré à Bruxelles : avant c’était Alpha Condé (président déchu) notre ennemi, mais désormais c’est le colonel Doumbouya notre ennemi. Je n’ai dit ça et je ne peux pas le dire », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

L’ancien premier ministre indique que s’il y a bien quelqu’un qui a salué le courage, l’audace du colonel Doumbouya et ses équipes, il est en tête de liste. « Je l’ai félicité d’abord parce qu’il a libérer la Guinée, mais il a aussi libéré l’UFDG. Combien de prisonniers avait-on ? Nos locaux étaient occupés, nos droits et liberté de voyager confisqués. Avec tout ça, face à la jalousie, à la haine, il faut que les gens trouvent le moyen de nous opposer à ceux qui détiennent la force », dénonce le leader de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo demande à ses militants de rester calme et serein. « Lorsque nous prenons une position, nous l’assumons. Nous félicitons le colonel Doumbouya, son discours répond à nos attentes, il s’est engagé à mettre en place des institutions légitimes à l’issue d’élections libres et transparentes. Pour le moment nous l’encourageons, nous voulons contribuer au retour à l’ordre constitutionnel », a précisé M. Diallo.

A suivre…

