Qatar 2022 : le Sily national accroché à domicile par la Guinée Bissau...

CONAKRY-Match sans enjeu, le syli national de Guinée a accueilli la Guinée-Bissau ce vendredi 12 Novembre 2021 au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Match comptant pour la 5ème et avant dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde, les pachydermes n’ont pas montré grand-chose au cours de cette confrontation peu séduisante.

Dans ce derby ouest-africain, les deux équipes déjà éliminées se sont séparées dos à dos. Après une première période terne (0 but partout), à la reprise, il aurait fallu attendre à la 60ème minute de jeu pour assister à une action de but. Sory Kaba qui a réussi à loger la balle au fond des filets s’est vu refuser son but pour hors-jeu.

La rentrée des attaquants Martinez Kanté et du jeune Morgan Guilavogui, -première sélection pour ce dernier-, n’a pas changer la donne.

C'est le 4ème match nul en cinq confrontations livrées par les poulains de Kaba Diawara et de Mandjou Diallo.

Après la déconvenue face au Maroc 4 -1, le syli a encore laissé la victoire lui filer entre les jambes contre les Djurtus de la Guinée-Bissau.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113