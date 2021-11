Miss World 2021: Saran Bah portera le flambeau de la Guinée à Puerto Rico

CONAKRY-C’est une aubaine pour la beauté guinéenne de s’affirmer sur le toit du monde ! La deuxième dauphine de Miss Guinée 2019, Saran BAH est candidate au concours de ‘’Miss Monde 2021’’.

Ce concours de beauté qui regroupe 127 pays au monde se tiendra du 21 Novembre au 16 décembre à Puerto-Rico sur le continent américain. Pour Saran Bah, représenter le tricolore guinéen est un grand honneur.

‘’Me soutenir n’est pas soutenir ma personne mais la Guinée puisque c’est elle qui se manifestera à Miss monde très prochainement. Il m’a été donné l’honneur de représenter mon pays, mais cet honneur est également un privilège est une responsabilité. C’est un challenge que je pense mener à bien par la grâce de Dieu. Miss monde est le concours de beauté international le plus vieux au mode qui existe depuis 1951’’, a lancé Miss Saran BAH, avant d’appeler ses compatriotes à se mobiliser pour permettre à la Guinée de rafler cette couronne synonyme de prestige et d’ouverture pour la Guinée.

‘’J’en appelle vraiment au soutien de tous les guinéens peu importe d’où on est peu, importe nos différences. Car c’est en respectant nos individualités qu’on arrive à créer un collectif extraordinaire qui saura vraiment faire briller la Guinée à travers l’internationale’’, a souhaité la candidate de la république de Guinée.

Selon Mamadou Bailo Danso, de la structure Dadia qui accompagne Miss Saran BAH, l’occasion est opportune pour faire connaitre ce pays à travers ses beautés. Il a aussi lancé un message aux autorités de soutenir ces actes qui ne peuvent qu’être bénéfiques pour la nation.

‘’ Malgré nos maigres moyens nous avons accepté de la soutenir. Tout ce qu’on a fait, nous l’avons fait gratuitement parce qu’elle le mérite. Aujourd’hui la question que les gens doivent se poser n’est pas qui est Miss Saran BAH, mais ce qu’elle représente pour le pays. Il est important que tout le monde s’accorde, l’administration et toutes les entités pour l’accompagner à ce concours de beauté à l’international. C’est le message que j’ai à passer (…), parce que si elle gagne, c’est la Guinée qui gagne. Nous prions Dieu qu’elle nous ramène la couronne’’, a lancé ce jeune entrepreneur de la communication.

Dans son intervention le coordinateur de la structure de communication ‘’Dadia com’’, a demandé à la communauté guinéenne de l’étranger, à travers le ministère des Affaires Etrangères à se mobiliser pour voter en faveur de la candidate guinéenne.

‘’Elle a besoin de notre accompagnement à tous et nous demandons spécialement à la communauté guinéenne de l’extérieur à travers le ministère des Affaires Etrangères, qu’elle accepte de s’impliquer dans la compétition en venant vraiment voter et brandir le drapeau guinéen du côté de Puerto-Rico’’, a formulé Mamadou Bailo Danso.

Ce concours de beauté ‘’Miss World 2021’’ se déroulera du 21 Novembre au 16 décembre 2021. Ces 28 jours de compétition mettront aux prises 127 pays au monde.

Chaque jour il y aura une activité ou un challenge qu’il faut gagner pour faire partie du Top 20 avant la finale. Donc il y a en moyenne 10 à 15 candidates qui se qualifient dans le top 20 avant la finale du 16 décembre.

Comment soutenir Saran Bah ?

Pour voter il faut aller sur l’application mobstar, crée un profil, ensuite chercher Saran BAH et de là, aimer et commenter toutes les publications. Chaque Like est considéré comme un vote mais également les commentaires.

‘’ Chacun d’entre vous peut voter au moins 2000 fois, une fois en likant et au tant de fois en commentaires. Déjà avec la mobilisation et l’engouement des guinéens nous sommes déjà classés 7ème avant la date de la compétition’’, nous a confié Miss Saran BAH.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour A fricaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13