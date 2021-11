L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes du ministère de la santé lance un avis d’appel d’offres

L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) du ministère de la santé lance un avis d’appel d’offres pour le service de maintenance, d’entretien et de réparation du matériels, équipements et installations informatiques du PNLSH, du PEV et de l’UAGCP. Pour de plus amples renseignements sur les services en question, veuillez consulter le dossier d’appel d’offres disponibles au secrétariat de l’UAGCP à l’adresse mentionnée ci-après pendant les heures de travail.