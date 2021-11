Guinée: Vers la mise à la retraite de nombreux fonctionnaires...

CONAKRY-Après l’armée, la douane et la police, un grand « coup de balai » est attendu au sein de la fonction publique. Mamadi Doumbouya a annoncé, jeudi 11 novembre 2021, la mise à la retraite de nombreux fonctionnaires, l’engagement des contractuels et le recrutement de nouveaux jeunes fonctionnaires.

« C’est un credo pour moi de travailler pour les jeunes. Le ministre de la Fonction publique et du travail a un grand nettoyage à faire en ce qui concerne le fichier de la fonction publique. Puisque pour nous, c’est la base de tout et c’est important. A partir de là on ira à la mise à la retraite de certaines personnes. Pour moi, ce n’est pas une punition mais tout simplement un droit. Et le droit de chacun sera respecté. Pour ce faire on doit donner aussi la chance aux jeunes qui ont besoin de travailler », a déclaré Mamadi Doumbouya qui a effectué une visite inopinée au ministère du travail et de la fonction publique.

En amont de cette visite, le ministre de la fonction publique et du travail, Julien Yombouno avait déjà pris quelques mesures. Il a instruit tous les DRH (directeurs des ressources humaines) de lui remonter les données exhaustives de la situation d'une bonne catégorie de fonctionnaires (abandon, décès etc. Si le dirigeant guinéen veut faire le nettoyage du fichier de la fonction publique, il y a bien une raison : Selon lui, la Guinée a une démographie galopante et des milliers de jeunes auxquels il faut donner du travail.

« Il faut rendre le droit à ceux qui doivent aller à la retraite et permettre aux jeunes de reprendre les destinées de notre pays. On les condamne d’être jeunes mais il n’y a pas d’école d’expérience. Il faut que l’on donne la chance à tout le monde (…), lorsque vous voyez l’état de nos ministères cela veut tout dire pour nous. Cela veut tout simplement dire qu’il y a du travail. Donc nous venons consolider les acquis mais voir ce qu’on doit développer dans notre pays pour permettre aux jeunes d’être responsables », a-t-il lancé.

Discrimination

Il précise que s’il a pris ses responsabilités le 05 septembre avec ses frères d’armes, c’est pour donner la chance à tout le monde. Le tombeur d’Alpha Condé prévient que le ministre de la Fonction publique à l’ordre de ne discriminer personne, de donner la chance à toutes les régions de la Guinée. ‘C’est important qu’on travaille parce que seul le travail paye », a encouragé le colonel président.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113