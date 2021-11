Guinée : Mamadou Sylla dément Cellou Dalein et fait des révélations…

CONAKRY-La polémique née du retrait brusque de Cellou Dalein Diallo de la réunion qui se tenait jeudi 11 novembre 2021 au QG de l’UDG (Union démocratique de Guinée) à Dixinn, ne s’estompe pas. Alors que le leader de l'Ufdg déclare n’avoir pas été préalablement informé de cette rencontre entre acteurs politiques, Eldhadj Mamadou Sylla est sorti du silence. L’ancien chef de file de l’opposition parlementaire dément son ancien allié. Interrogé par Africaguinee.com sur cette scène surréaliste, le président de l'Udg se dit dépassé de l’attitude de Cellou Dalein Diallo.

« Moi-même, je n’ai pas compris. Ousmane Doré qui a fait les démarches de médiation, lui-même, n’a pas compris. Il était dépassé. Quand il (Ousmane Doré) m’a appelé avant-hier, il m’a dit qu’il était aux Etats-Unis et qu’il est revenu trouver que les partis sont dos à dos. Comme lui et moi nous nous connaissons depuis longtemps, il m’a dit qu’il veut connaitre ce qui se passe. Je lui ai dit qu’il n’y a pas de problème majeur.

Ousmane Doré est venu me voir mercredi et m’a dit qu’il faut qu’on se retrouve. J’ai donné mon accord. Je lui ai dit que mon invitation que j’avais adressée aux autres leaders était toujours valable. S’ils (Cellou, Sidya, Ousmane Kaba) décident de venir, pour moi, le problème est résolu. On pouvait faire une première réunion ici. Demain chez Cellou, ensuite chez Sidya… pour qu’on puisse le faire de façon tournante. C’est sur ça que je me suis entendu avec Ousmane Doré avant qu’il ne parte. La nuit, il m’a appelé pour me dire que les autres leaders sont d’accord. Il a ajouté que Ousmane Kaba n’étant pas là, il allait le représenter parce qu’ils appartiennent à la même coalition. Il a dit que Sidya n’est pas là aussi, mais que Aliou Bah de Model allait venir parce qu’ils sont ensemble [dans le Fndc]. Il m’avait dit que Cellou avait donné son accord.

Entre temps, Cellou m’a appelé, on a même parlé comment répartir les 15 places au CNT. On avait fixé la réunion à midi. J’ai informé les coalitions membres de l’inter-coalitions. Ce jeudi, Ousmane est venu vers 11h, j’étais avec mon staff ainsi que d’autres leaders dont Bah Oury, Baadiko, les deux Makalé. A midi passé, Cellou m’a appelé pour me dire qu’il vient et qu’il était un peu empêché. Effectivement, il est venu à 12h passées.

Cellou était bel et bien informé puisque c’est lui-même qui m’a dit que Ousmane Doré l’avait appelé. On n’est pas des enfants quand même. Qui trompe qui ? Quand Cellou est venu, il nous a trouvé, il y avait beaucoup de monde. Il prend la parole, il remercie tout le monde. Il a parlé pendant plus de 10 mn dans l’esprit de la réunion. Il a même dit que si on savait qu’on aurait présenté un memo commun au lieu que chacun envoie en solo. Toute suite, moi, j’ai répliqué en lui disant que c’était de leur faute parce qu’ils avaient auparavant refusé de venir à mon invitation.

Quand il a fini son discours, il dit qu’il était venu me saluer en tant qu’ami et voisin. Comment il peut dire qu’il venu me saluer ? Est-ce qu’il a l’habitude de dire à Ousmane Doré : allons chez Sylla pour le saluer ? Peut-être que c’est le monde qu’il a trouvé chez moi qui l’a influencé en pensant que j’ai pris le leadership. Ousmane Doré même était dépassé par son attitude.

Problème d’égo

Quand nous sommes partis au Palais répondre à l’invitation du ministère de l’administration du territoire, l’affaire a mal tourné. Donc, on s’est dit que c’était important qu’on se retrouve sinon ça ne va pas (…). Il est venu chez moi à 13h et a trouvé Dr Makalé Traoré avec qui il a appartenu dans le même gouvernement.

Il y a un problème d’égo entre les acteurs politiques. Chacun pense qu’il est supérieur à l’autre alors qu’en politique personne n’est supérieur à l’autre. Chacun a son parti. Tout ce que je vous ai expliqué, on a les preuves qu’on peut sortir ».

