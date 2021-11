Faranah : Bras de fer autour d'un diamant d'une grande valeur...trouvé à Banankoro

FARANAH-La tension monte à Faranah autour d’un diamant d’une grande valeur trouvé par un septuagénaire à Banankoro (Kérouané). L’affaire est pendante en justice.

Ce vendredi 12 novembre 2021, plusieurs citoyens en colère ont envahi la devanture du tribunal de première instance de Faranah pour réclamer la restitution du diamant qui selon eux, appartiendrait à un des leurs venu de Banankoro. La pierre précieuse pèse 22,5 grammes.

Ces citoyens accusent le tribunal de vouloir confisquer le diamant afin de la remettre à un influent homme d’affaires qui réclame à son tour la paternité de la pierre précieuse. Sous prétexte que le diamant a été trouvé dans son périmètre d’exploitation.

« Moi je vis à Banankoro mais je suis natif de Faranah. Un jour mon ami Fodé est venu me voir pour me dire qu’il venait d'avoir un Diamant d’une grande valeur. Il m’a dit comme je suis son collaborateur, de l’accompagner à Faranah. J'ai informé mon patron pour qu'il achète le Diamant. J'ai quitté Banankoro avec M. FODÉ TOURÉ le propriétaire du Diamant. On est rentré à Faranah vers la soirée, on a passé la nuit. Le matin le jeune frère de son patron nous a dit que son frère se trouve au Libéria. Donc, vouloir l'attendre jusqu'à son retour prendra du temps. Il nous a demandé de nous rendre à Conakry, il va nous trouver là-bas.

Le lendemain, soupçonnant ses partenaires de vouloir lui retirer son Diamant Fodé a changé d’avis. C’est ainsi qu’il est venu réclamer son Diamant, mais ils ont refusé. Ils se sont rendu à la gendarmerie pour se plaindre.

Des gendarmes sont venus nous emmener avec eux à la gendarmerie pour nous soumettre à des interrogatoires. On leur a dit que le Diamant n'a ni été volé, ni été détourné. Pendant qu’on était à la brigade, on nous informe qu'ils ont reçu un papier de la part de la justice les instruisant de ramener le problème au tribunal.

Arrivée au tribunal, le juge a mis main sur le Diamant. Depuis lors, ça fait 4 jours, on ne comprend rien dans cette affaire. On nous dit qu’un influent exploitant à Banankoro a envoyé une délégation pour réclamer le Diamant en soutenant que la pierre précieuse a été trouvée dans son domaine. Alors que moi-même, je suis témoin ce Diamant n'a pas été vu dans le périmètre de cet homme d’affaires. C’est ce qui est à la base des cris », explique Ablaye Cissé.

Là où le Diamant a été trouvé, c'est à 7km de la Commune Urbaine de Kérouané dans le village Kono à 25 km de Banankoro. Le diamant a été trouvé il y a presque 3 mois. Le propriétaire de la pierre est âgé de 75 ans. Il a passé presque toute sa vie à Banankoro. L’affaire commence à prendre des allures communautaires.

Les proches de M. Touré dénoncent une mafia dans cette affaire pour exproprier la pierre de son vrai propriétaire. Un pick-up rempli de gendarmes a quadrillé le tribunal toute la journée de ce vendredi 12 novembre 2021 pour éviter des débordements.

Affaire à suivre…

Alpha Amadou Barry

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Faranah