Nzérékoré : Le système des Nations-Unies lance la caravane de la cohésion sociale

NZEREKORE-La caravane culturelle de sensibilisation pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale en République de Guinée a été officiellement lancée ce mercredi 10 novembre 2021, dans la ville de N’Zérékoré. Le lancement de ce projet phare qui promeut le vivre ensemble a eu lieu à l’Université de Nzérékoré en présence de plusieurs cadres et diplomates accrédités en Guinée. Parmi lesquels, le représentant de l’Union européenne, les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique, des Etas-Unis. Etaient également présents, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF, le coordinateur du Système des Nations-Unies en Guinée. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté.

Dénommée « Promouvoir l’inclusivité et la cohésion sociale en République de Guinée », cette initiative est une contribution des Nations-unies, à travers son bureau pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS) et le Système des Nations unies en Guinée. Elle vise, entre autres, à faciliter une transition pacifique et inclusive en Guinée, à promouvoir le dialogue inclusif, la paix, la diversité culturelle et la cohésion sociale entre les communautés.

« Nous savons qu’aujourd’hui, dans le contexte de la transition en cours en République de Guinée, les Guinéens et les Guinéennes doivent s’unir pour semer dans toutes les régions les graines de la paix et de la fraternité. C’est dans cette dynamique que le système des Nation unies, avec le soutien du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, mais surtout à travers le bureau du représentant spécial du secrétaire général en Afrique de l’Ouest et du Sahel, ainsi qu’avec toute l’équipe des Nations unies en Guinée, que nous avons souhaité lancer cette initiative d’appui au dialogue en faveur des populations de 10 villes qui ont été identifiées an Guinée et en commençant plus particulièrement par Nzérékoré. Ce sont ces populations qui seront sensibilisées sur le dialogue, la paix, les droits de l’Homme, la diversité culturelle et le vivre ensemble. Je pense que cette caravane aujourd’hui a une particularité, d’abord une adhésion au plus haut niveau du système des Nations unies et du Gouvernement guinéen pour réaliser cette caravane et favoriser la cohésion sociale’’, a déclaré Dr Vincent MARTIN, coordinateur résident du Système des Nations unies en Guinée.

Dans son discours, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF, a réaffirmé l’engagement du système des Nations unies à accompagner la transition, dans le but d’aboutir à des élections apaisées, acceptées par tous les Guinéens.

Poursuivant, le diplomate est revenu largement sur l’objectif de cette caravane dont le but est, selon lui, de permettre aux Guinéens de cohabiter ensemble.

« Au-delà du projet, vous savez que les Nations unies sont un grand partenaire de la Guinée en générale et particulièrement depuis les derniers évènements, notamment le changement intervenu à partir du 05 septembre. Les Nations unies se sont engagées à accompagner la transition pour qu’on puisse aller vers une transition apaisée qui puisse aboutir à des élections sur tout le territoire guinéen, acceptées par tous les Guinéens. Pour ce faire, vous savez que le tissu social a beaucoup souffert ces derniers temps en Guinée. Ce projet qui est une caravane culturelle de l’inclusivité, a pour but de permettre Guinéens et Guinéennes de se parler, de faire en sorte qu’on puisse surmonter les blessures qui ont eu lieu.

Nzérékoré, d’après les informations que j’ai, a toujours été un creuset de cohabitation pacifique, d’échange, de solidarité. La caravane qui vient d’être lancée ne va pas seulement se limiter à la Guinée, elle ira en Côte d’Ivoire, au Niger et au Burkina Faso. C’est de pouvoir dire que le vivre ensemble a besoin, tout en oubliant pas tout, mais il faut pardonner, il faut se comprendre et il faut rester en tant que Guinéen d’abord, au-delà des appartenances ethniques, régionales ou autre. Ce projet vise à favoriser la cohabitation pacifique, la solidarité et surtout l’entente entre les fils et filles du pays. Vous voyez qu’on a signé une déclaration de Nzérékoré, il ne faudrait pas que ça soit une déclaration vaine. On veut que chacun dans son coin qu’il soit leader religieux, leader politique, surtout les jeunes, s’engage à bâtir la paix », a indiqué Mahamat Saleh ANNADIF.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a mis un accent particulier sur l’implication des jeunes pour combattre l’esprit de division. Morissanda Kouyaté a demandé aux jeunes de se donner la main pour permettre de traduire en acte concret le rassemblement tant annoncé par le CNRD dans le pays.

« Nzérékoré a l’honneur d’abriter le lancement de cette caravane de cohésion sociale. C’est un programme qui s’étend sur la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire. Monsieur le représentant vous venez en Guinée à un moment important puisque nous sommes sur la transition. Il y a deux mots clés autours de cette transition : le rassemblement et le développement. Ceux qui ne sont pas en cohésion ne peuvent jamais se rassembler donc nous parlons du même langage. Merci au système des Nations Unies d’être présent pour cette cérémonie. Leur seule présence ici prouve que la Guinée est toujours soutenue par les partenaires. Les parenthèses qui s’ouvrent sont des parenthèses historiques qui se refermeront et la Guinée continuera avec ces mêmes populations. Je voulais au nom du président et au nom du Premier ministre dire aux jeunes que ce n’est pas par hasard si nous avons commencé par l’Université.

C’est aux jeunes de combattre l’esprit maléfique de la division ethnique. Je suis désolé d’en parler, mais le mot que je hais de plus c’est le mot ethnie. Je vous ai dit que j’ai fait 5 ans ici en tant que médecin. Je n’ai jamais senti appartenir à autre chose à Nzérékoré. Vous les jeunes vous pouvez vous permettre d’aider la transition à traduire ce rassemblement, cette cohésion en action concrète. Marchez la main dans la main, bras dessus-dessous. Vous n’avez qu’un seul ennemi à abattre c’est le sous-développement et surtout la division. Faites tomber ces murs artificiels qui ont été créés. Et inspirez-vous, ressourcez-vous auprès des leaders religieux et de nos leaders traditionnels. Nous sommes des frères et sœurs, nous devons travailler ensemble, nous devons rassembler notre pays. Et c’est l’esprit de la transition.

Je voudrais pour terminer dire à nos partenaires que nous ferons tout ce qui est humainement possible pour offrir à la Guinée un Etat fort, respectueux des droits humains. Un Etat axé sur le développement, sur le partage, l’équité, c’est le but de la transition. Nous allons le créer par la grâce de Dieu et par l’appui, le support de nos partenaires. Je suivrai cette caravane, je me ferai informer, si je suis dans une autre ville, je vous rencontrerai pour que la main dans la main nous puissions créer cette cohésion dont nous avons tant besoin », a exhorté Morissanda Kouyaté.

Il faut signaler que cette caravane culturelle de sensibilisation lancée, ce mercredi à Nzérékoré, sera déployée dans les quatre régions naturelles de la Guinée et va s’étaler jusqu’en 2022. Elle va couvrir 10 villes du pays qui sont : Nzérékoré, Macenta, Siguiri, Kankan Dabola, Mamou, Labé, Koundara, Boffa, Kindia et Conakry.

