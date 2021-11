Déconstruction des rumeurs : Search For Comon Ground lance l’avant-première de la mini-série "NANINANI COVID-19"

CONAKRY- Avec un appui technique des Studios Kira et un financement de l'Union Européenne (UE), Search For Comon Ground (SFCG) a réalisé une mini-série intitulée "NANINANI COVID-19".

L'objectif de cette mini-série est de déconstruire les différentes rumeurs qui circulent sur la toile et dans les communautés sur les épidémies de la Covid-19 et Ebola. La déconstruction de ces rumeurs va considérablement contribuer à vaincre le Coronavirus en Guinée. L’avant-première de la mini-série a été officiellement lancé ce jeudi 11 novembre 2021, dans les locaux des Studios Kira.

La diffusion de "NANINANI COVID-19" composée de 20 épisodes, débutera à partir du 15 novembre 2021, sur les antennes des médias partenaires de Search For Comon Ground.

"Cette mini-série est inspirée des difficultés que nous avons relevées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Guinée. Notamment les différentes rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les communautés. Comme vous le savez, les rumeurs impactent négativement la riposte mise en place par les autorités. Donc, à travers cette mini-série de 20 épisodes, nous avons voulu aider à la déconstruction de ces rumeurs.

Toutes les thématiques abordées dans cette série font référence aux différentes rumeurs que nous avons eu à collecter sur les réseaux sociaux et dans les communautés à travers les cellules de veille que nous avons mises en place dans le cadre de notre projet "Appui à la gestion des rumeurs, diffusion d'informations fiables et le renforcement de la cohésion sociale dans le contexte de la réponse à la COVID-19 et Ebola", a expliqué la chargée de projets à Search For Comon Ground.

Fanta Conté ajoute que le but est de contribuer à appuyer la gestion des rumeurs à travers la diffusion d'informations fiables et le renforcement de la cohésion sociale dans le contexte de la réponse à la COVID-19 et Ebola. « Le projet vise globalement à améliorer la communication autour de la COVID-19 et Ebola à travers la diffusion d'informations fiables et crédibles mais aussi à renforcer la confiance et la collaboration entre les acteurs impliqués dans la riposte", a précisé Mme. Conté.

Après la projection de quelques épisodes de la mini-série "NANINANI COVID-19", le Directeur exécutif de l'ONG Destin en Main, un des partenaires de Search For Comon Ground, a laissé entendre que cette initiative peut bel et bien aider les citoyens à mieux lutter contre cette pandémie dans notre pays.

"J'ai aimé cette œuvre artistique qui donne un plus au programme de communication et de sensibilisation sur le COVID-19. Il était important de travailler sur un support de communication qui, dans l'humour peut donner l'information de manière très simple et d'attirer surtout les téléspectateurs pour leur faire comprendre les inconvénients des rumeurs dans la lutte contre ces pandémies", a expliqué Baïlo Barry.

Avant de clore son intervention, il a invité Search For Comon Ground à mieux vulgariser cette mini-série pour le bien des Guinéens.

"Si ces œuvres sont vulgarisées au niveau des médias sociaux d'où viennent même ces rumeurs et également au niveau des médias traditionnels, cela pourra réellement avoir un grand impact chez les populations qui ne croient pas où qui ont d'autres informations qui ne sont pas bonnes sur les pandémies", a souligné M. Barry.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023