Damaro précise : « Je n’ai jamais géré une régie financière… »

CONAKRY-Au centre des débats depuis qu’il a été sommé par la junte de quitter sa résidence à la Minière, l’ancien président de l’Assemblée Nationale affiche une « sérénité » quant à sa gestion antérieure. Qu’il s’agisse de ses fonctions de chef d’un groupe de députés ou en tant président du parlement, Amadou Damaro Camara est « fier » de ce qu’il a pu accomplir.

Il brandit d’ailleurs son bilan à l’Assemblée Nationale avec fierté. A ses détracteurs qui « insinuent » qu’il a profité de sa position pour « s’enrichir », il précise qu’il n’a jamais géré une « régie financière » de l’Etat, depuis qu’il a quitté la fonction publique en « 1985 ».

« Je n’ai jamais géré une régie financière. Ce n’est pas en tant que président d’un groupe de députés que tu gères. Tu ne gères rien étant dans cette posture. C’est en tant que Président de l’Assemblée nationale qu’on gère le budget de fonctionnement de l’institution. Et ce que j’ai fait dans ça, en si peu de temps, personne ne l’a fait avant moi, personne ne l’a fait dans un autre ministère.

Comme réalisations, amélioration des revenus des travailleurs de l’Assemblée Nationale, personne ne l’a fait comme moi. Je défie quiconque me dira qu’il a fait autant à plus forte raison plus », a précisé Amadou Damaro Camara, dans un récent entretien accordé à Africaguinee.com.

Preuve de sa « sérénité », il laisse entendre qu’il est disposé à répondre à toutes les questions liées à sa gestion à l’Assemblée Nationale.

A suivre…

Africaguinee.com