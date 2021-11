Dalaba : Mort "suspecte" d'un jeune aventurier rentré d'Angola...

CONAKRY-Un jeune aventurier, rentré d’Angola a été retrouvé mort ,attaché au bord d'un marigot dans la localité de Mitty, préfecture de Dalaba. Agé d'une vingtaine d'années, Mamadou Diouldé Barry se rendait à Sebhory pour charger le téléphone de sa maman.

Mais depuis qu'il a quitté, il ne s’est jamais retourné à la maison. C’est son corps qui a été retrouvé attaché avec des lianes au bord d'un marigot situé à 13km de Dalaba-Centre. Sa mère, sous le choc, raconte les faits.

« Samedi quand on a fini de déjeuner, il m’a dit qu'il veut partir à Sebhory pour charger mon appareil (téléphone). Il est sorti. On l’a attendu toute la journée, il n'est pas revenu. Le lendemain, ma famille de Conakry m'a appelé pour me dire qu'il a été tué à Kîki (…) Arrivée là-bas, j'ai reconnu sa casquette et mon téléphone qu'il avait envoyé à la charge. Ainsi, les autorités sont venues et ont fait le constat avant de nous restituer le corps. Il a été enterré le même jour parce qu'on ne pouvait pas garder le corps. Mon fils était à côté de son frère en Angola. Il est revenu juste pour s'occuper de moi », témoigne Kadiatou Lamarana Barry, mère du défunt.

Ouverture d'enquête

Interrogé, le procureur de Mamou a déclaré avoir été mis au courant de ce drame. Il a annoncé que des enquêtes sont en cours. « La gendarmerie de Dalaba a saisi la brigade de recherche de Mamou. Des gendarmes ont été sur les lieux et ont ouvert des enquêtes. C'est une mort suspecte, car ils avaient constaté qu'il était a attaché avec une liane. Les gendarmes étaient là-bas avec un médecin spécialiste. Ils avaient été reçus par les autorités locales. Nous avons ouvert des enquêtes pour des faits d'assassinat pour essayer de pouvoir mettre main sur les auteurs de cet acte », annonce Elhadj Sidiki Camara, le procureur de Mamou.

Il faut signaler que l'insécurité bat son plein dans la région administrative de Mamou. Souvent, on retrouve des corps sans vie et pour la plupart dans les villages.

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou