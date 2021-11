CNT : rencontre décisive entre certains ténors de la classe politique…

CONAKRY-La rencontre est cruciale ! Au lendemain de la réunion d’information appelée par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) et qui s’est soldée par une « insatisfaction » de la classe politique, certains poids lourds de l’opposition se réunissent ce jeudi 11 novembre 2021, appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, Cellou Dalein Diallo, Mamadou Sylla, Bah Oury et d’autres leaders politiques sont annoncés à cette rencontre. Il vont se retrouver autour d’un point majeur à l’ordre du jour, à savoir le choix des quinze représentants des partis politiques au CNT (conseil national de la transition). En plus de cette épineuse question, d’autres points pourraient également être abordés lors de cette rencontre.

« On trouve qu’on est en train de nous mettre de côté, et ce n’est pas normal. La transition ne peut pas se faire sans nous. On va parler de la désignation de nos quinze représentants en même temps parler du futur et pourquoi pas sceller un front », a confié à Africaguinee.com un leader politique.

Selon la charte de la transition, le CNT est composé de 81 membres. Les partis politiques au nombre d’une centaine doivent se partager 15 places. Un exercice qui sera difficile dans le contexte actuel. Ce mercredi, le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation a fait une mise au point, appelant les partis politiques à trouver une solution consensuelle.

A suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com