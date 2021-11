Bolloré Transport & Logistics Guinée soutient l’ONG Guinée Solidarité Provence

Bolloré Transport & Logistics Guinée vient d’accorder un soutien financier de 831 484 500 GNF soit 75 000 € à l’ONG Guinée Solidarité Provence, située dans la commune urbaine de Mamou.

Ce don permettra à l’ONG de continuer à offrir des formations professionnalisantes aux personnes à mobilité réduite et d’accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle.

Il permettra également d’assurer les frais de fonctionnement administratif de la structure pendant cinq ans. « Guinée Solidarité Provence remercie à nouveau Bolloré Transport & Logistics pour ce soutien financier qui nous permettra de mener à bien nos missions d’aide éducative et de couvrir les frais administratifs du Centre Konkouré pour les cinq prochaines années. » a exprimé Philippe Corduant, Président de Guinée Solidarité Provence.

« Conscients des nombreuses difficultés que rencontrent les personnes à mobilité réduite, Bolloré Transport & Logistics s’est rapprochée de l’ONG Guinée Solidarité Provence pour apporter son aide aux jeunes guinées en situation de handicap et leur permettre de développer leurs capacités. », a déclaré Jean-Christophe Tranchepain, Directeur pays de Bolloré Transport & Logistics en Guinée.

Bolloré Transport & Logistics Guinée mène chaque année des actions en faveur des populations guinéennes. En 2017, l’entreprise a contribué au projet de construction du centre Konkouré, le centre de formation de Guinée Solidarité, qui accueille chaque année des jeunes en situation de handicap et leur dispense des formations dans divers domaines : couture, layette ou mécanique.

A propos de Bolloré Transport & Logistics Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, filiale du Groupe Bolloré, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. Plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) ont été investis pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que des conteneurs. Bolloré Transport & Logistics Guinée contribue également au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

