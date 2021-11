Yamori Condé aux acteurs politiques : "Mettez vos égos de côté..."

CONAKRY-Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) s’est voulu clair ce mercredi 10 novembre 2021, devant les acteurs politiques à l’ouverture de la réunion d’information sur la désignation des personnes devant siéger au CNT (conseil national de la transition), au palais du peuple.

Le secrétaire général dudit département, au nom du ministre de tutelle, a demandé aux leaders des partis politiques de mettre leurs égos de côté et de trouver une solution concertée en vue de trouver les 15 représentants revenant aux partis politiques au sein du CNT.

« Votre rôle est déterminent dans le CNT. Mettez-vous ensemble au-delàs de vos égos en vue de trouver une réponse adéquate à ce qui est demandé. C’est difficile mais ce n’est pas impossible. L’essentiel est que chacun sache ce qu’il peut apporter au CNT. Ne donnez pas l’occasion aux nouvelles autorités qu’on vous impose des choix. Choisissez vous-mêmes, mettez-vous ensemble, réfléchissez et aidez-nous à trouver les 15 représentants. Beaucoup d’entre vous dans cette salle que je connais sont intelligents et pétris d’expériences. Je suis convaincu que si vous vous mettez ensemble, vous trouverez la meilleure solution possible », a déclaré M. Yamori Condé, le secrétaire général du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation.

La classe politique ne sera exclue d’un organe législatif aussi important que le CNT, a-t-il assuré. Toutefois, il demande aux leaders des partis politiques de faire en sorte qu’ils ne soient pas exclus.

« Faites en sorte que vous ne soyez pas exclus. Réfléchissez sur comment vous rapprocher pour que votre représentativité au sein du CNT soit bonne. Le temps imparti est insuffisant, j’en suis conscient. Mais nous sommes ouverts à toutes les propositions possibles. Faites en sorte que votre présence au sein du CNT découle d’une volonté inclusive et concertée. Personne à votre place ne va dire comment il est arrivé », a martelé M. Condé.

Il prévient que personne ne choisira à la place des partis politiques leurs représentants. Ce haut responsable du MATD précise qu’il n’a pas mandat de discuter de la clef de répartition.

« Si vous vous parlez franchement, je suis convaincu que vous parviendrez à trouver la meilleure solution possible. Le département est ouvert à toute proposition constructive. Nous espérons que certainement ce moment aura été utile. Je garde l’espoir que l’objectif sera atteint avec vous. Personne ne choisira à votre place. Il vous appartient de choisir vos quinze représentants conformément au quota défini par la charte. Nous n’avons pas mandat de discuter de la clef de répartition qui se trouve déjà dans la charte », a-t-il précisé.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com