Stade petit Sory de Nongo : Voyage au cœur du joyau construit par KPC…

CONAKRY- On ne le dira jamais assez, le stade petit Sory de Nongo, bâti par l’homme d’affaire Kerfalla Camara ‘’ KPC’’ est un véritable « chef-d’œuvre ».

Ce mercredi 10 novembre 2021, l’administration de ce joyau architectural a organisé une journée porte-ouverte dédiée aux médias. Une occasion pour les visiteurs de découvrir ce bijou offert à la jeunesse sportive guinéenne par le PDG du Groupe Guicopres.

Situé dans la haute banlieue de capitale, le stade petit Sory de Nongo, est le plus grand stade érigé pour un club de football en Guinée. Il comprend environ 20.000 places en tribune couverte et gradins.

Les travaux de cette architecture innovante ont débuté en février 2020, en pleine crise sanitaire aigue. Le stade Petit Sory et devenu aujourd’hui le phare des réalisations sportives dans la ville de Conakry.

Cet ouvrage exceptionnel abrite un édifice servant d’internat pour le club de football Hafia’’ (HFC), qui détient à jamais le titre du premier club africain à faire un triplé. Construit en R+2 ce bâtiment qui sert aussi d’hôtel à d’autres clubs partenaires au HFC est composé de 28 chambres, une salle de projection, trois bureaux, une cuisine, trois halls d’accueils et douze toilettes. Dans ce bâtiment qui trône dans l’enceinte de ce stade de standing international, figurent trois blocs de boutiques de vente d’articles du Hafia Football Club, avec 13 magasins et six caves.

Un autre bâtiment administratif construit en R+1 y demeure et, est composé de cinq bureaux, huit toilettes et une salle d’exposition du Showroom.

Dans l’esprit de la charte graphique de ce club phare, le stade petit sory (ancien sociétaire du Hafia, ndlr), est vêtu en vert blanc. Deux tribunes couvertes et non couvertes, des espaces VIP et VVIP, deux bancs de touche et un gradin adapté. A l’intérieur de cette bâtisse, l’architecture intérieure offre six vestiaires, dont un pour le Hafia et trois pour les visiteurs. Deux bureaux dont un pour le commissaire du match et un bureau pour les arbitres.

Dans cette enceinte de deux niveaux, il existe quatre cabines dont une cabine technique, une cabine de presse, une cabine courant fort et une courant faible, une salle de GYM, une infirmerie, une salle anti dopage en finition, un salon VIP et un salon VVIP. Douze toilettes publiques femmes et hommes dont deux toilettes VIP et deux toilettes VVIP et de huit autres toilettes. Sans oublier bien entendu un Bloc Administratif dédié à l’administration du Hafia Football club.

Cette bâtisse séparée du grand Stade Général Lansana Conté de Nongo est accessible par tous les moyens de locomotion. Ce fleuron qui fait la fierté de la jeunesse sportive a d’ailleurs été homologué pour accueillir les matchs du championnat de Ligue 1 de football professionnel de Guinée (LGFP).

Comme nous vous l’indiquions dans nos précédents articles, cette vaste réalisation qui s’inscrit dans la tradition de l’Homme d’Affaires Kerfalla Camara KPC, a en effet pour vocation d’affirmer la place de la pratique du sport comme pôle de développement économique d’envergure.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13