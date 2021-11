Santé publique : La société Labmart offre des équipements à l'INSP

CONAKRY-La Société Labmart a fait un important don d’équipements médicaux à l'Institut National de Santé Publique (INSP). La cérémonie de remise du don a eu lieu, ce mercredi 10 novembre 2021 à Conakry en présence de plusieurs cadres du ministère de la Santé.

Le don est composé de deux analyseurs de biologie moléculaire ABBOTT M2000sp, deux analyseurs d'immuno-sérologie ABBOTT Architect, un analyseur PCR portatif ABBOTT COVID-19.

Ces équipements serviront au suivi biologique des pathologies suivantes : HIV Dosage de la charge virale, diagnostic précoce du nouveau-né, tuberculose, hépatites B, C, Covid-19, cancer du col de l'utérus et les infections sexuellement transmissibles. Ce n’est pas tout. Ils serviront également au diagnostic sérologique de plus de 80 maladies, au dépistage du Covid-19 avec un rendu résultat PCR en 13mn.

Dr Penda Maladho, responsable du laboratoire de biologie moléculaire HIV/hépatite à l'INSP, explique : “Dans les années 2013 et au début 2014, la Guinée ne faisait pas de la charge virale du VIH, par exemple. Avec la mise à disposition des équipements, on a pu commencer la charge virale. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 30 mille tests réalisés rien qu’avec le VIH depuis 2014. L’importance des équipements offerts par Labmart ce n’est pas uniquement pour le VIH, ils font la prise en charge virale de toute une panoplie de pathologies dont le VIH qui est notre activité principale, la Covid-19, les hépatites. Quand il y a eu la Covid, grâce à ces équipements, la Guinée n’a pas eu besoin d’envoyer des échantillons à l’étranger pour faire le dépistage. Nous faisons également le dépistage du cancer du col de l’utérus”, a expliqué Dr Penda avant de souligner l’incidence de ces équipements modernes sur le travail du laboratoire.

“Ces équipements ont beaucoup amélioré la prise en charge. Avant, on faisait de façon manuelle. Avec ces nouveaux équipements, on peut faire 80 échantillons à la fois. L’avantage avec ces appareils c’est quand on lance une manipulation sur l’automate ce qu’on peut s’occuper d’autre chose. En temps de Covid, nous avons fait un dépistage en moyenne de 500 échantillons par jour. Avant la Covid, on faisait 96 échantillons par jour alors que quand on le faisait de façon manuelle, c’était nettement inférieur”, a précisé la responsable du laboratoire de biologie moléculaire HIV/hépatite à l'InSp.

Dans son intervention, le PDG de Labmart a indiqué que ce don entre dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé, et spécifiquement en ce qui concerne les rapports entre sa société et le ministère de la Santé à travers ses Institution phares dont: le Programme National de Lutte contre le Sida et les Hépatites (PNLSH), l'Institut National de Santé Publique (INSP), et le laboratoire du (CTA DONKA).

« Le lot qui fait l’objet de don est le 10ème du genre en 10 ans. Notre société et son partenaire ABBOTT mettent à la disposition du ministère de la Santé ces équipements médicaux pour le bien-être de la population guinéenne. J’espère que ces équipements seront utilisés à bon escient afin d’aider à améliorer de façon significative la prévention de ces maladies dans notre pays”, a indiqué Dr Amadou Tounkara avant de rassurer du soutien de Labmart au ministère de la Santé.

Visiblement satisfait de ce geste, le directeur de l'Insp, Dr Abdoulaye Touré a exprimé sa satisfaction à l’endroit de la société Labmart. “Nous travaillons depuis avant l’avènement des épidémies Ebola et Covid avec la société Labmart en particulier dans le cadre du partenariat public-privé. Nous travaillons ensemble également dans le cadre du VIH pour ce qui est de la charge virale. Labmart a toujours été à nos côtés pour nous proposer des innovations technologiques, des outils qui permettent d’avoir, non seulement, des résultats fiables, mais également de faire des examens en nombre important pour faire face à la demande sociale. Pendant cette pandémie de Covid, la société a mis à la disposition de l'INSP, avec l’appui notamment du programme national de lutte contre le SIDA et les hépatites, des équipements multifonctions qui font à la fois la charge virale du VIH, d’autres pathologies, mais également du Covid-19”, a expliqué le directeur de l'INSP.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06