Le groupe Banki Technology reçu en audience par le Vice-président de la Sierra-Leone

M. Mamadou Bah, Président-directeur général (PDG) du groupe Banki Technology, a effectué une visite de travail en Sierra-Leone, du vendredi 05 au mardi 09 novembre 2021.

Cette Mission s’inscrit dans le cadre de l’ouverture prochaine des locaux de sa filiale BankiTruck en Sierra-Leone.

Durant son séjour, la délégation de Banki Technology a été reçu en audience par les plus hautes autorités léonaises, en l’occurrence SE Dr Mohamed Juldeh Jalloh, vice-président de la République de Sierra-Leone - Alpha Osma Timbo, Ministre du travail et de la sécurité sociale et SE Tidiane Condé, Ambassadeur de la Guinée en Sierra-Leone.

Le PDG a présenté au vice-président, le groupe Banki Technology ainsi que des perspectives de collaboration entre la République de Sierra-Leone et le groupe Banki Technology.

Pour rappel, Banki Technology SAS est une entreprise spécialisée dans le développement des produits innovants. Elle a à son actif des projets d'envergures nationales et internationales, telles que Djoliba PostBac/GUPOL, Passeport COVID, BankiDrive, BankiTruck, etc.