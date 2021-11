La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique dont l'objectif est d'autonomiser les jeunes entrepreneurs africains, annoncera les bénéficiaires du programme d'entrepreneuriat TEF 2021 lors de l'événement officiel d'annonce de sélection qui se tiendra à Lagos et sera diffusé en direct en ligne, le 12 novembre 2021. L'événement hybride révolutionnaire lèvera le voile sur 4 800 entrepreneurs africains sélectionnés dans les 54 pays africains qui rejoindront la cohorte 2021 du programme annuel de la Fondation.

La Fondation Tony Elumelu annoncera les bénéficiaires du programme d'entrepreneuriat TEF 2021 le 12 novembre

* Près de 5 000 entrepreneurs africains en provenance des 54 pays africains recevront un financement de capital d'amorçage TEF de 5 000 dollars

Chaque année au 1er janvier, la Fondation Tony Elumelu ouvre son portail de candidature aux entrepreneurs africains ayant des entreprises de moins de cinq ans. Les bénéficiaires de cette année ont été choisis parmi un pool de plus de 400 000 candidatures, sélectionnés sur la base de leurs idées commerciales innovantes et percutantes. Conformément à la mission de la Fondation de doper l'entrepreneuriat en Afrique, les bénéficiaires sélectionnés sont à la fois de nouvelles start-ups et de jeunes entreprises existantes à différents stades opérationnels dans différents secteurs.

Dans le cadre des objectifs de la TEF visant à garantir que les entrepreneurs africains soient bien équipés pour créer des entreprises rentables et pérennes, chaque bénéficiaire a suivi une formation et un mentorat en gestion d'entreprise de classe mondiale dispensés exclusivement sur TEFConnect, la plate-forme numérique exclusive de la Fondation qui fournit un soutien au renforcement des capacités, des conseils et des réseaux commerciaux avec plus d'un million d'Africains et même plus. Le programme de formation unique de la plate-forme couvre des sujets intéressants tels que le lancement de votre entreprise, la gestion et les principes fondamentaux de l'entreprise, le leadership et la croissance de l'entreprise, la stratégie marketing, la conception de produits et la sélection et la constitution d'une équipe, entre autres.

S'exprimant en prélude à l'événement d'annonce des candidats sélectionnés, la DG de la Fondation Tony Elumelu, Ifeyinwa Ugochukwu, a déclaré : « Cette année, avec le soutien de nos partenaires internationaux, nous allons intensifier notre impact et autonomiser près de 5 000 entrepreneurs. Une priorité majeure pour nous à la Fondation pour 2021 reste la relance économique des petites et moyennes entreprises (PME) suite à la perturbation des activités économiques occasionnée par la Covid-19. Nous sommes très heureux de dévoiler la cohorte 2021 du programme Tony Elumelu Entrepreneurship. "Je pense que les 5 000 dollars que nous donnons à chaque entrepreneur, répondront à certaines demandes urgentes et allègeront le fardeau causé par la pandémie."

« Année après année, nous sommes grandement inspirés par la ténacité et la qualité des idées commerciales qui viennent d'Afrique. Cela prouve à suffisance que les jeunes Africains ont besoin d'organisations comme la Fondation Tony Elumelu qui sont prêtes à parier sur eux et leurs idées », a-t-elle conclu.

Grâce au programme d'entrepreneuriat TEF d'un montant de 100 millions de dollars US, lancé en 2015, la Fondation renforcent les capacités de milliers d'entrepreneurs chaque année, qui bénéficient d'un mentorat, d'une formation en gestion d'entreprise, d'un accès à de nouveaux marchés, de 5 000 dollars US de capital d'amorçage non remboursable et d'opportunités de réseautage pour promouvoir leur entreprises auprès d'un public international. Depuis la création du programme, la TEF a formé plus de 1,5 million de jeunes Africains et financé plus de 10 000 entrepreneurs dans les 54 pays africains.