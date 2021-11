CNT-Comment démêler l’écheveau? Bah Oury, Aliou Condé et cie "fulminent"

CONAKRY-Les acteurs politiques sont restés sur leur "faim" ce mercredi 10 novembre 2021, au terme de la rencontre qu’ils ont eue avec le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD), sur le choix des membres au CNT(conseil national de la transition).

Le secrétaire général dudit département a déclaré que tous les partis « agréés se valent » et qu’il revient aux leaders des formations politiques de se concerter pour pouvoir désigner leurs 15 représentants au CNT. Sauf que pour de nombreux acteurs interrogés, cet exercice est une gageure.

« Je n’ai rien appris de nouveau. On n’a fait que répéter ce qui avait déjà été dit dans le précédent communiqué », déclare Aliou Condé de l’UFDG à la presse.

Mohamed Tall de l’UFR ne cache pas son scepticisme quant à la possibilité de trouver un accord alors que le délai imparti est très court. « Il revient aux entités politiques de se retrouver pour désigner leurs représentants au sein du CNT. (…)

Autrement dit, on nous renvoie la balle tout en demandant de nous concerter. C’est là où réside la difficulté. Avec 180 partis politiques au minimum, il n’est pas toujours évident en si peu de temps de trouver un accord », averti ce responsable du parti de Sidya Touré.

Pour Bah Oury leader de l’UDRG membre de la CORED, ce qu’a demandé le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation est une gageure.

« On aurait souhaité que les modalités soient autrement. Mais vous connaissez le contexte des partis politiques surtout lorsqu’il faut choisir 15 partis parmi plus de cent formations politiques. C’est une gageure extrêmement difficile. Puisqu’on n’a pas le droit de dire à quelqu’un de retirer son candidat. Donc, ici chaque parti peut déposer de dossier, le ministère se chargera de faire la sélection. Nous on va déposer », a tranché le vice-président de la CORED.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com