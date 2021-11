Alpha Bacar Barry aux CFP de Kaloum et Dixinn : Des constats qui interpellent...

CONAKRY- Accompagné d'une forte délégation composée des cadres de son département, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a visité, ce mercredi 10 novembre 2021, plusieurs Centres de formation professionnelle (CFP) situés dans les communes de Kaloum et Dixinn.

Le ministre Alpha Bacar Barry a visité, entre autres, le CFP Maritime, le CFP des chemins de fer, l’Ecole normale des instituteurs (ENI), le Centre national de perfectionnement et de gestion (CNPG) et la Direction nationale de la formation et du perfectionnement des personnels Enseignants (DNFPPE). Au terme de cette série de visites, il a dressé un constant alarmant.

"Nous avons visité des écoles historiques comme l'école des chemins de fer qui existent depuis les années 1940 et qui forme essentiellement des techniciens des chemins de fer. C’est une école en désuétude qui devrait pouvoir bénéficier de l'attention de la République », a expliqué le ministre.

Alpha Bacar Barry et sa suite ont aussi visité l'Ecole Maritime qui est importante pour le développement des activités en mer et surtout l'économie maritime. « Là aussi, nous avons constaté une bonne qualité de formation, le contenu est très bon, mais par contre, l'environnement ainsi que les matières d'œuvre et même le personnel sont assez vieillissants. On peut améliorer les choses à ce niveau », a-t-il dit.

Quant au CNPG -où beaucoup de cadres guinéens ont fait leurs formations-, il est dans un état inacceptable, déplore le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

« Il est essentiel et impératif de faire quelque chose notamment dans la rénovation mais également dans la redéfinition du contenu de formation pour que l'école soit très proche de l'administration publique, mais aussi de l'administration privée des entreprises et à la société civile", a souligné M. Barry.

Le ministre a pris l’engagement de tout faire pour améliorer ce secteur. "C'est une journée absolument instructive, nous avons beaucoup appris. Nous allons retourner au cabinet maintenant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le personnel, les directeurs des écoles pour pouvoir améliorer certaines choses", a aannoncé Alpha Bacar Barry.

Elève à la marine nationale au CFP Maritime sis à Kaloum, Foromou Malamou explique les conditions d’apprentissage. Il lance un appel au Gouvernement pour améliorer leurs conditions d’études.

"Nous n'avons pas un chantier naval où on peut faire nos pratiques. Nos professeurs nous donnent bien les cours théoriques, mais il n'y a pas un endroit où on peut faire les pratiques. Nous n'avons ni machines, ni outils de travail, nous sommes en manque d'instruments de travail. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous aider à avoir un chantier naval pour qu'on puisse faire la pratique de ce qu'on a appris dans les salles de classe. En plus, nous lançons un appel aux nouvelles autorités de nous aider à avoir des équipements de travail surtout des ordinateurs".

Le Chef profil exploitation ferroviaire du Centre de formation professionnelle chemin de fer déplore lui aussi le manque d’équipements. "Nous manquons de tout ici. Nous n'avons pas d'outils pour améliorer les conditions de formation. Nous n'avons pas d'infrastructures, ni d'équipements. Les bancs que les élèves utilisent aujourd'hui datent de 1945. L'Etat ne nous vient pas en aide. Nous avons également des problèmes d'obtention de stage, nous gagnons difficilement des stages pour nos élèves. Il y a beaucoup d'affinité à ce niveau. Nous travaillons aussi dans un environnement très salubre, il y a une odeur nauséabonde qui se dégage là et cela nous affecte énormément", déplore Kémoko Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023