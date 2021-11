Médiation de la crise guinéenne : le choix d’Ibn Chambas divise la classe politique

CONAKRY- Le choix de Mohamed Ibn Chambas comme envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée divise la classe politique. Le diplomate ghanéen perçu comme un fin connaisseur de la situation guinéenne est chargé de renforcer le dialogue avec les Autorités de la Transition et de favoriser la réussite d’un processus de transition dans les plus brefs délais. Au sein de la classe politique guinéenne, le « come-back » de M. Chambas est différemment commenté. Beaucoup restent prudents. C’est le cas de Kalémodou Yansané, l’un vice-présidents de l’UFDG, parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

‘’Par le passé il venait et partait mais on n’a rien vu de concret par rapport à sa médiation. si vous avez bonne souvenance, le président Cellou Dalein avait été séquestré à son domicile ici pendant des semaines, Ibn Chambas était venu pour une réunion avec notre président, mais c’était la croix et la bannière. C’est au cours de cette réunion d’ailleurs que nous, on a été arrêté sous ses yeux. Si on se fie à cet acte on peut dire qu’il n’est pas à la hauteur’’, indique Kalemodou Yansané.

Pour lui, le choix du M. Chambas serait lié à sa connaissance parfaite des acteurs politiques guinéens, lorsqu’il agissait au compte des Nations-unies dans la résolution des crises dans le pays.

‘’ J’ai vu Ibn Chambas à l’œuvre en Guinée lorsqu’il travaillait au compte des Nations-Unies ici dans la résolution des crises. Peut-être son choix est lié à cela parce qu’il connait un peu les acteurs de la vie politique guinéenne (…), il a pratiqué notre pays depuis plus décennie, il connait les interlocuteurs et assez de personnes. Il connait les problèmes et s’il veut les résoudre ce sera beaucoup plus facile pour lui que si la CEDEAO choisissait une autre personnalité qui ne connait pas le terrain. M Chambas, s’il ne réussit pas cette mission, certainement il aura fait exprès’’, soutient le vice-président de l’UFDG en charge des questions Economiques.

Pour Dr. Faya Milimouno, M. Ibn Chambas n’est pas un mauvais choix en tant qu’envoyé spécial de la CEDEOA pour la crise guinéenne. « On peut dire qu’il est devenu le spécialiste de la Guinée compte tenu de toutes les crises dans le pays dont il a été l’envoyé spécial soit de la Cedeao, soit les Nations-unies. Il connaît parfaitement les acteurs politiques guinéens. Si cela peut favoriser le dialogue, amener à appliquer une certaine pédagogie qui permettent véritablement une résolution de la crise et non un déplacement du problème, ce n’est pas mal.

Ibn Chambas est bon, il est connaît bien la Guinée. Mais pour qu’il réussisse cette fois-ci - puisqu’on l’a vu sur le terrain guinéen depuis longtemps- il faut qu’il s’asseye avec son staff pour repenser la situation guinéenne pour ne pas reproduire les mêmes méthodes qui vont reproduire les mêmes résultats », souligne M. Milimouno, interrogé par Africaguinee.com.

D’autres acteurs politiques sont cependant beaucoup plus prudents voire sceptiques. C’est le cas de Bah Oury, leader de l’UDRG.

"e trouve qu'il fallait donner la possibilité à changer la donne parce que M. Chambas, du fait de l'immobilisme que la Guinée a connu, s'est retrouvé totalement blasé et n'a eu une quelconque entrée pour peser dans la balance. Les acteurs politiques étant ce qu'ils sont, ça n'a pas été une situation enthousiaste pour qui ce soit.

Avec tout le respect que je dois à monsieur Ibn Chambas, on aurait pu penser à une autre personnalité pour redonner plus d’entrain, d'implication, de détermination et de compréhension pour accompagner la Transition guinéenne. De par ses fonctions antérieures, M. Ibn Chambas s'était retrouvé impliqué dans les hauts et les bas de la situation guinéenne. Donc, pour accompagner la Transition, il aurait fallu une autre personnalité, qui a un regard plus lucide, neutre, et plus impartial pour agir en conformité avec des intérêts du peuple guinéen et les intérêts susceptibles de contribuer à la stabilité de l'Afrique de l’Ouest", précise l’ancien ministre de la réconciliation.

A suivre...

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13