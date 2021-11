Open Judo Cameroun : la Guinée rafle trois médailles dont une en or

YAOUNDE-Contrairement au Football qui peine à prendre son ‘’envol’’ malgré les moyens engloutis dans ce sport et l’enthousiasme derrière, une autre discipline sportive guinéenne fait parler d’elle sur le continent africain. Il s’agit du Judo.

Du 6 au 7 Novembre 2021, la capitale camerounaise a abrité une compétition de Judo dénommée l’OPEN judo 2021. Six judokas guinéens dont deux dames ont défendu le tricolore guinéen avec honneur et fierté. Dix pays dont l’Irlande ont pris part à ce rendez-vous du Judo Africain.

A l’arrivée, Monique Guilavogui dans la catégorie des -78 kg a arraché la médaille d’or. Quant à Alhassane Diallo dans la catégorie des -66 kg et Abdoulaye Milimouno dans la catégorie des -90 kg ont remporté chacun une médaille de bronze.

Au vu de cette ‘’moisson’’ fructueuse la Guinée est donc classée 6ème sur 10 pays participants. Cette compétition est l’occasion pour les athlètes guinéens de glaner des points pour la qualification aux prochains championnats d’Afrique et du Monde en 2022.

Pour Abdoulaye Balipili Diallo, vice-président de la Feguijudo (fédération guinéenne du judo), la satisfaction est grande, quand on sait les conditions précaires dans lesquelles l’équipe de Guinée s’est préparée et a voyagée à la veille du début de la compétition, sans frais payés.

‘’ Nos athlètes ont une fois encore fait la fierté du Judo guinéen. Nous sommes partis à moins de 24 heures de l’ouverture du tournoi. Notre jeune Alhassane Diallo qui n’a pas eu le temps de dormir et de s’entrainer a récolté la médaille de bronze face à un Sud-africain et un ivoirien. Imaginons un peu sil était au top de sa forme, c’était la médaille d’or dès l’entame de la compétition. Mais qu’à cela ne tienne nous ne rentrons pas bredouille car nous avons deux autres médailles dont une en OR, c’est une grande satisfaction pour nous’’ a confié Abdoulaye Balipili Diallo, vice-président de la Feguijudo.

Après ce tournoi camerounais, rendez-vous est donc pris le 13 Novembre prochain au Sénégal pour un autre challenge à l’Open de Dakar.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13