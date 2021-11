Josep Coll : "On souhaite que la transition se fasse dans les plus brefs délais…"

CONAKRY-Le Chef de la délégation de l’Union Européenne en Guinée, a déclaré ce lundi 08 novembre que son institution souhaite que la transition enclenchée en septembre dernier, suite au coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé, se fasse dans les « plus brefs délais ». Josep Coll qui s’est entretenu cet après-midi avec le chef de la diplomatie guinéenne, a insisté sur la qualité du processus devant aboutir au retour à l’ordre constitutionnelle et a assuré que l’UE est prête à apporter une aide « technique, politique, financière », à la Guinée si les autorités en expriment le besoin.

"Nous avons dit au Ministre (des affaires étrangères) que nous sommes là depuis très longtemps. C'est la 3ème transition que nous voyons dans ce pays, nous savons que ceci peut ouvrir une opportunité à la Guinée de s'enraciner dans la démocratie et dans le développement. Mais nous souhaitons que ceci se fasse dans les plus brefs délais. Bien-sûr on ne peut pas mélanger la rapidité avec la nécessité. Donc, l'un c'est vouloir aller vite et l'autre c'est de faire les choses en qualité et nous sommes plutôt favorable à cette dernière alternative. Par exemple, si nous devons aller à des élections parce que le but de la transition c'est de préparer les élections, il faut le faire correctement. Si le gouvernement de ce pays considère que l'Union Européenne et ses États membres peuvent apporter une aide technique, politique et financière, nous sommes à vos côtés", a déclaré le diplomate de l’UE en Guinée.

Cette déclaration au lendemain du sommet des chefs d'Etat de la CEDEAO, qui ont davantage mis la pression sur la junte. En effet la CEDEAO a exigé hier, un chronogramme détaillé des actions envisagées par le CNRD pour un retour à l'ordre constitutionnel dans 6 mois. Elle a également maintenu les sanctions contres les membres de la junte et exigé la libération immédiate d'Alpha Condé, le président déchu.

L'ambassadeur de l'Union Européenne en République de Guinée et porte-parole du groupe des ambassadeurs des États membres de l'Union Européenne en Guinée précise que Dr. Morissanda Kouyaté leur a demandé d’ouvrir bien les yeux et de rapporter fidèlement ce qu’ils ont vu à leurs Etats respectifs.

"Il nous a demandé de rapporter fidèlement ce que nous voyons sur le quotidien des citoyens guinéens. Malheureusement tout le monde ne peut se déplacer vers l'intérieur du pays vu l'état du pays et le coût du transport n'est pas évident sinon moi-même je serai ravi de pouvoir faire un tour du pays. Donc, on doit rapporter ce qu'on voit ici à Conakry. Il nous a demandé de faire ça de façon régulière. Il nous a également demandé aussi d'avoir les yeux bien ouverts pour que nous soyons capables de bien distinguer les différentes situations entre les pays qui sont parfois indexés par les organisations régionales. Et chacun de nous a répondu avec son commentaire particulier", a-t-il dit.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com