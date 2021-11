Guinée : Quelles sont les prérogatives du colonel Amara Camara ?

CONAKRY-Le Colonel Amara Camara est visiblement un maillon très fort dans le système Doumbouya. L’on serait même tenté de dire qu’il est à l’image, sinon plus, de Dr. Mohamed Diané, sous le régime d’Alpha Condé. Et l’on voit bien que si cet officier de 37 ans est sur les tous les fronts depuis la prise du Pouvoir par le CNRD, ce n’est pas anodin. C’est quasiment l'homme à tout faire pour le colonel Mamadi Doumbouya.

Tenez-vous bien, ses prérogatives sont si étendues qu’il a même l’ultime privilège de recevoir une « délégation de signature du Président de la Transition » sur des matières déterminées. C’est du moins ce qu’on découvre dans le décret N°0059 du 2 novembre 2021, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Présidence de la République.

TITRE II : LE SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Article 4: Placé sous l'autorité du Président de la Transition, Le Secrétariat général de la Présidence impulse et coordonne les activités des Services de la Présidence relevant de son autorité.

Il est dirigé par un Secrétaire général qui a rang de Ministre et est nommé par décret du Président de la Transition.

Le Ministre Secrétaire général est l'ordonnateur délégué du budget de la Présidence de la République.

Section I : Attributions du Ministre Secrétaire général de la Présidence

Article 5 : Le Ministre Secrétaire général assure la coordination des décisions

Présidentielles avec les actions du Gouvernement, des Institutions républicaines et de l'ensemble de l'Administration publique.

Il assiste aux Conseils interministériels et aux Conseils des Ministres

Le Ministre Secrétaire général assure la préparation des Conseils des Ministres en relation avec le Ministre Directeur de Cabinet et le Secrétaire général du Gouvernement

Il assure la rédaction, au terme de chaque Conseil des Ministres, avec le Secrétaire général du Gouvernement, d'un relevé de décisions et d'un compte-rendu intégral des délibérations qui ne sont pas rendus publics.

Le Ministre Secrétaire général assiste le Président de la Transition dans la formulation des choix politiques et techniques correspondant à sa vision de la Nation.

Il assure le suivi des activités gouvernementales et parlementaires pour le Président de la Transition.

Le Ministre Secrétaire général assure la coordination entre la Présidence et la Primature

Le Ministre Secrétaire général supervise les travaux des Cellules techniques que le Président de la Transition peut créer et dont les missions peuvent être :

la formulation des avis et recommandations politiques et techniques sur les choix stratégiques ou toutes questions que le Président de la Transition voudra leur soumettre;

le suivi de l'implémentation des orientations du Président de la Transition à travers des Institutions publiques;

la proposition de solutions et stratégies pour la réalisation des missions constitutionnelles du Président de la Transition,

Il assure les relations du Président de la Transition avec :

les Institutions de la Transition;

les formations politiques;

la Société civile,

les Confessions religieuses.

Le Ministre Secrétaire général a, en outre, pour misions :

D’établir les décrets et ordonnances soumis à la signature du Président de la Transition ; et d'en assurer le suivi pour la publication au Journal Officiel de la République ;

De représenter le Président de la Transition, à la demande de celui-ci, lors d'événements officiels.

Section II : Organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence

Article 6 : Le Secrétariat général de la Présidence comprend :