Dr. Morissanda répond à la Cedeao : "Nous ne pouvons pas parler de chronogramme…"

CONAKRY-La CEDEAO (communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) a encouragé, dimanche 07 novembre, les Autorités de la Transition guinéenne à soumettre rapidement un chronogramme détaillé d’activités à entreprendre en vue d’assurer la tenue d’élections dans six mois, favorisant le retour à l’ordre constitutionnel. Les dirigeants de l’organisation sous-régionale ont également maintenu les sanctions contre la junte et exigé la libération d’Alpha Condé. Interrogé par Africaguinee.com sur les décisions de la CEDEAO, le chef de la diplomatie guinéenne, a indiqué que pour le moment « on ne peut pas parler de chronogramme ».

« La Guinée est un pays membre fondateur de la CEDEAO, nous sommes dans une période de transition, nous ne resterons pas éternellement comme ça. Nous allons continuer à parler avec la CEDEAO pour qu'elle nous comprenne et nous accompagne en tenant compte de nos spécificités, de nos progrès exceptionnels qui se déroulent et qui ne se déroulent nulle part après les changements de régime.

Je pense que nos frères de la CEDEAO ont été plus compréhensifs pour voir. Parce que la CEDEAO tient à ce qu'il y ait un chronogramme, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas tous les instruments parce qu'il n'y a pas encore le CNT (Conseil National de la Transition). Donc, nous ne pouvons pas encore parler de chronogramme », a martelé le chef de la diplomatie guinéenne.

Nana Akufo Addo et ses pairs ont décidé hier de maintenir la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, outre l’interdiction des voyages et le gel des avoirs financiers des membres du CNRD et de leurs familles, jusqu’à la restauration de l’ordre constitutionnel. Le ministre guinéen des affaires étrangères estime qu’il n’y a pas de « péril » en la demeure. D’autant plus que : « La CEDEAO n'a fait que maintenir ses premières sanctions. Donc, il n'y a pas de quelque chose de spécial », a-t-il dit.

Il n'y a pas d'agenda caché en Guinée, précise M. Kouyaté. « Le Président, le gouvernement n'ont rien à cacher. Nous sommes en train de mettre en place un pays digne. On s'entend avec la CEDEAO. Nous sommes en train d'évoluer de façon rationnelle, et nous sommes plus pressés qu'eux parce que nous voulons mettre notre pays en valeur, pour qu'il avance. Mais nous voulons faire les choses normalement », a-t-il tranché.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com