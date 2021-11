Conception des politiques publiques : Des hauts cadres de l’Administration à l'école d'Enabel

CONAKRY-La 3ème session de formation consacrée à la formulation des politiques dans le cadre du projet "Parcours d'accompagnement à l'acquisition d'un savoir-être et d'un savoir-faire dans la conduite de l'action publique", a été lancé ce lundi 8 novembre 2021, au ministère du Travail et la Fonction Publique. Le lancement a été présidé par le ministre de tutelle Julien Yombouno.

Cette formation vise à outiller plusieurs Directeurs et Directeurs Adjoints au sein des départements ministériels. Elle est organisée par l'Institut Royal des Relations Internationales (IRRI) Egmont de Belgique en partenariat avec le Centre de perfectionnement administratif du Ministère du Travail et de la Fonction publique avec l'appui d'Enabel, dans le cadre de la coopération Guinée-Belgique. Cet atelier de formation se tiendra du 8 au 12 novembre 2021

Selon M. Massé Camara, Directeur Général du Centre de perfectionnement administratif du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, cette formation vise à :

Accroître les connaissances des participants sur les typologies des politiques publiques,

Partager les étapes de la méthode de conception des politiques publiques,

Passer de la conception, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques,

Partager des techniques et outils de suivi et d'évaluation des politiques publiques.

Dans son intervention de circonstance, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a tenu à rappeler que l'une des insuffisances majeures qui bloquent les réformes et la modernisation de l'administration guinéenne, est le déficit de formations continues.

« Le diagnostic de l'administration guinéenne effectué ces dernières années dans le cadre de l'élaboration du cadre stratégique des réformes institutionnelles et de modernisation de l'administration publique en Guinée a fait apparaître que l'une des insuffisances majeures de notre administration est le déficit des formations continues. La stratégie du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) pour bâtir l'avenir de la Guinée repose sur l'emploi et le renforcement des capacités des jeunes et des femmes qui constituent plus de deux tiers (2/3) de la population. Le projet "Parcours d'accompagnement à l'acquisition d'un savoir être et d'un savoir-faire dans la conduite de l'action publique" s'inscrit dans ce cadre-là », a indiqué le ministre Julien Yombouno.

Le changement des méthodes de travail, des mentalités et surtout des comportements n'est pas facile à opérer, a-t-il ajouté. « Il est encore plus difficile dans le contexte particulier de notre pays. C'est un travail de longue haleine que nous devons mener avec rigueur et persévérance au côté du Président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya", a souligné le ministre du travail et de la fonction publique.

Verstraelen Krista, la représente résidente d'Enabel en Guinée, a expliqué l'importance que son institution accorde au soutien des programmes de renforcement des capacités des gestionnaires des services de l’Etat.

"Pour nous, il est très important d'appuyer ces genres de renforcements des capacités des personnes qui sont à la tête et qui doivent gérer les différents services de l'Etat. Bref la formation de tous ceux et celles qui ont des fonctions importantes au sein de la fonction publique, tout Ministère et tout service confondu", a expliqué la représente résidente d'Enabel en Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023