Sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO : Doumbouya "ignoré" par Akufo-Addo...

ACCRA- Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réuniront demain dimanche 07 novembre 2021 à Accra, pour un nouveau Sommet extraordinaire. Cette nouvelle session sera consacrée à un examen de l’évolution de la situation politique en Guinée et au Mali. Mais la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya n'a pas été invitée, a-t-on appris.

Les dirigeants de la CEDEAO avaient déjà tenu, le 16 septembre dernier, un sommet extraordinaire sur la situation politique dans ces deux Etats membres de l’organisation, dirigés par des militaires. A l'époque à l’issue de cette rencontre, une délégation de haut niveau conduite par Nana Akufo-Addo avait été dépêchée en Guinée, porteuse d’un message concernant les décisions de la Conférence.

Des décisions qui actaient notamment l’exclusion de la Guinée de toutes les instances de décision de la CEDEAO jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, le gel des avoirs et l’interdiction de voyage des membres de la junte, la libération d’Alpha Condé, le président renversé et la tenue d’élections présidentielle et législatives en six mois.

De toutes les exigences que la CEDEAO avait imposées à la junte militaire, seulement deux d’entre elles ont été remplies. Il s’agit de l’adoption de la charte de la transition et la nomination d’un Gouvernement civil dirigé par un Premier ministre civil. Pour ce qui est des autres points, c’est toujours le statu quo tandis que la durée de la transition n’est toujours pas fixée.

Le 29 octobre dernier, le président de la commission de la CEDEAO Jean Claude Kassi Brou avait encouragé la junte à entamer le processus nécessaire en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel normal, conformément aux dispositions du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance. La CEDEAO souhaite aussi recevoir le chronogramme des actions prévues par la junte pour assurer le retour à l’état normal.

La Guinée n’a pas été invitée au sommet extraordinaire prévu demain à Accra, bien que la CEDEAO ait noté des avancées positives dans le pays depuis le coup d’État. La confirmation de la non-invitation de Conakry à ce rendez-vous, a été faite à Africaguinee.com par une source proche du ministère des affaires étrangères. Un haut responsable du bureau de la Cedeao à Conakry, interrogé sur ce sujet a laissé entendre que c'est la conférence des chefs d’Etat qui organise le sommet et non la commission.

Il faut préciser que les Chefs d’Etat de la CEDEAO feront le point de la situation politique en Guinée, en écoutant le compte rendu de la récente délégation dépêchée à Conakry pour évaluer le processus. Ils engageront des discussions à ce sujet pour prendre de nouvelles décisions. Reste à savoir s'ils vont assouplir les sanctions ou pas. Quelque soit l'issue du sommet, Conakry a de quoi se réjouir. Car la Cedeao promet d'accompagner la Guinée pour que sa Transition soit réussie.

A suivre…

Africaguinee.com