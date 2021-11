Haute Guinée : trois jeunes filles kidnappées entre Tokounou et Faranah…

FARANAH- Les actes de kidnapping deviennent récurrents dans certaines localités de la Haute Guinée. Après le récent enlèvement d’une jeune couturière à Kankan, un fait similaire s’est produit entre Tokounou (Kissidougou) et Faranah.

Trois jeunes filles -dont une native de la sous-préfecture de Bantoun (Faranah), élève de la 11ème année- ont été kidnappées par des inconnus. Elles se retrouvent entre les mains de leurs ravisseurs depuis lundi dernier.

Les proches de ces filles sont inquiets. Rencontrés par notre correspondant, au quartier Mosquée dans la commune urbaine de Faranah, les parents de l’une des filles kidnappées ont expliqué les circonstances dans lesquelles cet enlèvement est survenu.

« J'ai envoyé ma fille en vacances à Bembeta dans Siguiri, le lundi passé on l'a embarqué dans un véhicule de transport en commun à la gare voiture de Siguiri pour Kankan. Parce qu'on n'avait pas trouvé un véhicule en partance directe pour Faranah. Arrivée à Kankan, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a trouvé le mari a une de ses copines et que ce dernier a accepté de l'amener dans son véhicule. Ils ont emprunté le chemin Kankan-Kissidougou en passant vers Tokounou. Arrivée à Tokounou, elle a appelé sa jeune sœur Saran le mardi matin pour lui dire que leur véhicule est tombé en panne.

Depuis ce jour on n’a pas ses nouvelles. Son numéro ne passe plus, ce vendredi matin on est passé dans les Médias pour passer l'information. Après je me suis rendu au syndicat des transporteurs pour demander les nouvelles des véhicules en provenance de Siguiri… en vain. Je suis retourné à la maison. Vers 11h elle appelé sa jeune sœur Saran Keita pour l'informer qu'ils sont sur le territoire de Faranah notamment dans la sous-préfecture de Banian. Quelques minutes après, elle m'a appelé pour me répéter la même chose. J'étais très content. Je me disais que d'ici la fin de la grande prière de vendredi, ils seront à Faranah.

Mais après la prière, elle n’était toujours pas arrivée. C’est ainsi que ma fille m'a appelé au téléphone, me disant que sa sœur lui a dit qu’elle a été enlevée avec d’autres filles et qu’elles ne savaient pas où elles se trouvent. Elles sont au nombre de 3 jeunes filles. Elles sont toutes kidnappées par 2 hommes.

J'ai appelé le chef de ligne de Banian pour l'informer afin qu'il puisse m'aider à mener des enquêtes. De là, je me suis rendu au Camp militaire pour les informer. Ils m'ont dit que malheureusement tous les barrages sont levés. Je suis à la maison, on ne sait pas quoi faire. Nos parents sont venus du village, on est ici dans l'inquiétude.

J'interpelle le gouvernement de nous aider. Le fait d'enlever tous les barrages dans le pays est un risque pour la sécurité de la population. Car les bandits sont en train de dicter leurs lois en rase campagne », a expliqué M. Mamady Keita .

A suivre…

Alpha Amadou Barry

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Faranah