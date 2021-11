Guinée : face aux polémiques, Béa Diallo sort du silence et précise…

BRUXELLES- « Je pars en mission [en Guinée]. Je n’y vais pas pour rester. Je serai en Belgique au moins une semaine par mois”, ces propos attribués à Lansana Béa Diallo, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, fait des vagues en Guinée. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont quelquefois virulents contre l’ancien boxeur professionnel.

Alors que cette récente sortie dans la presse Belge suscite des polémiques, Africaguinee.com a interrogé le désormais échevin d’Ixelles qui a apporté des précisions.

« On m’a demandé comment je comptais m’organiser au niveau de mon agenda dans les prochains mois, en tout cas, c’est ce que j’avais compris. J’ai répondu honnêtement en disant que je comptais encore faire quelques aller-retours en Belgique d'ici à la fin de l'année pour m'organiser.

Les événements se sont enchaînés rapidement, ma femme et moi devons organiser notre nouvelle vie, le suivi de la scolarité de nos enfants ainsi que le suivi médical de mon beaux-père qui a 96 ans qui est très malade et qui vit avec nous.

Donc en effet, je compte encore faire quelques passages en Belgique mais cela ne voulait en aucun cas dire, que je comptais gérer ma mission depuis Bruxelles, soyons sérieux », a précisé Béa Diallo.

Même en Belgique l’élu de la commune d’Ixelles est également sous le feu des critiques bien qu’il ait obtenu le soutien de sa formation politique, le Parti Socialiste Belge. Denis Ducarme, homme politique belge, membre du Mouvement réformateur a brocardé le belgo guinéen qui a accepté de participer à un Gouvernement issu d’un coup d’Etat. « Il va renforcer un gouvernement mis en place par des militaires suite à un coup d’Etat sanctionné par l’Union européenne, l’Union africaine et l’ONU », brocarde cet homme politique Belge.

Béa Diallo rassure de son enthousiasme à être au service de la Guinée. « Je suis heureux de rejoindre ma maison familiale à Conakry et j’ai hâte de commencer le travail à 200% au service de la jeunesse guinéenne et du pays. Afin de relever ce grand défi avec une belle équipe autour du Président-Doumbouya et le Premier Ministre Mohamed Beavogui », assure le nouveau ministre des Sports et de la jeunesse.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com