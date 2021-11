Drame à Freetown : Mamadi Doumbouya exprime sa "compassion" à Maada Bio

CONAKRY- Suite aux gigantesques explosions meurtrières qui ont endeuillé la Sierra Léone, vendredi 05 novembre 21, Mamadi Doumbouya a écrit à Julius Maada Bio. Le président de la transition guinéenne, au nom du peuple de Guinée, a exprimé sa compassion et sa tristesse au dirigeant léonais suite à ce drame qui a provoqué de nombreuses pertes en vies humaines.

« C’est avec une profonde tristesse et une grande compassion que le peuple de Guinée, son Gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle de l’explosion d’un dépôt de carburant ayant occasionné d’importantes pertes en vies humaines, des blessés graves et des dégâts matériels vendredi 5 novembre à Freetown.

En cette douloureuse circonstances, je voudrais, au nom du peuple de Guinée, son Gouvernement et moi-même, vous exprimer les condoléances les plus attristées ». Tel est la quintessence du message départ du colonel Doumbouya envoyé à Julius Maada Bio.

Le bilan de ces incendies est lourd. Les chiffres officiels faisaient état d’au moins 90 morts en milieu de journée. Les images abondamment partagées sur les réseaux sont insoutenables. On voit des corps complètement calcinés, ou des blessés défigurés par les flammes. Des guinéens font partie des victimes.

