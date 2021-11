Doumbouya exprime un regret : "Souvent on a donné la chance aux médiocres..."

CONAKRY-Colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la transition guinéenne, veut promouvoir l’excellence ! Lors d’une visite inopinée qu’il a effectuée aux écoles militaires de Maneah, le chef des armées a exhorté les soldats en formation à observer la discipline, la rigueur dans la formation.

‘’Les écoles militaires de Maneah est une référence et je pense que vous êtes l’avenir de notre armée. Vous avez ici des cadres bien formés, soyez disciplinés, ayez le courage. Vos problèmes sont les miens aussi, je sais dans quel état vous travaillez. Je suis venu inopinément pour voir s’il y a du boulot et si ça bosse les vendredis aussi à Maneah. J’ai l’impression que ça travaille et il faut continuer à travailler et continuer à serrer les coudes, à vous aimer et à promouvoir la camaraderie, la fraternité et beaucoup plus de rigueur davantage. Parce que sans rigueur il n’y a pas d’armée », a martelé Mamadi Doumbouya.

Il instruit ces élèves militaires de suivre leurs chefs en observant la discipline militaire en permanence. Le chef de la transition guinéen flétrit le fait que souvent en Guinée, on a mis les médiocres en avant au détriment des élites. Selon lui, ça construit, mais détruit très vite.

« Je pense que le pays tout entier compte sur vous pour sa défense, sur le plan national et international. C’est aux écoles militaires de maneah qu’on forme les administrateurs, les transmetteurs, les sous-officiers et certains officiers de notre armée. Cultivez l’excellence.

Le pays nous observe…

J’aime bien le dire, parce que souvent nous avons donné la chance aux médiocres au détriment de l’élite. Cela ne construit mais ça détruit (…). Vous devriez sortir d’ici avec des diplômes. Et à travers ces diplômes vous devriez aussi consciencieusement les mériter. Seul le mérite compte dans les écoles », a martelé Mamadi Doumbouya, demandant à ces militaires d’être digne et fier car aujourd’hui, c’est l’armée qui a le destin du pays.

« Aujourd’hui le pays nous observe, on nous regarde. Je compte sur vous, soyez digne de vos fonctions et bien entendu soyez fiers d’être militaire parce qu’aujourd’hui nous avons le destin de notre pays en main. J’espère que nous tâcherons d’être dignes et d’être à la hauteur des attentes des populations guinéennes », a-t-il dit.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113