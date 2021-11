Avis de demande de Manifestations d’intérêts : Recrutement d’une société/Cabinet informatique…

Le Gouvernement de la République de Guinée et les bailleurs de fonds dont Gavi, Fonds Mondial et Banque Mondiale, se sont accordés sur la nécessité de mettre en place une Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) au sein du Ministère de la Santé (MS). Le but étant une amélioration des mécanismes de gestion financière et la création de synergies entre les départements techniques en charge de la mise en œuvre des programmes à travers un renforcement de capacité graduel de ces programmes financés par les fonds externes.

Le Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les Hépatites (PNLSH) est la structure du Ministère de la Santé responsable de la mise en œuvre de sa Politique Sectorielle en matière de lutte contre les IST, le VIH/sida et les hépatites. Il est de ce fait chargé de la promotion, la prévention et de la prise en charge des VIH/Sida et des hépatites, et aussi de la mise en œuvre programmatique des activés de traitement et soins de la subvention VIH/NFM3 du Fonds mondial pour laquelle le Ministère de la Santé est désigné comme récipiendaire principal à travers l’UAGCP.

Pour le faire de manière plus au moins aisée et rapide, le PNLSH avec l’appui de CRS a mis en place une application Web appelée DHOS qui a pour fonctionnalité principale d’aider à la validation des bons de commande des intrants VIH au niveau des régions sanitaires. L’application Web a été conçue de sorte qu’elle permette de prendre les données de consommations moyennes mensuelles d’une part, l’inventaire de la PCG d’autre part et de calculer le besoin réel en intrants par site en tenant compte de leur disponibilité dans le dépôt.