Accès à internet : Aminata Kaba promet de "réduire la facture numérique"

CONAKRY- Aminata Kaba, la Ministre des Postes,Télécommunications et de l’Économie Numérique, a promis vendredi 5 novembre 2021 de réduire la « facture du numérique ». Elle invite les jeunes et les femmes guinéens à s’investir davantage dans les filières scientifiques et technologiques afin qu’ils soient au rendez-vous de la révolution numérique.

"J’invite mes collègues et les autres parties prenantes du ministère des postes et Télécommunications et de l’Economie Numérique, à ce qu’ensemble on se donne la main pour consolider les acquis de notre secteur, réduire la facture numérique et exploiter les opportunités de nombreux avantages que nous offrent les NTIC pour aider à la mise en œuvre de la vision du président de la république, qui est celle du développement socio-économique durable de notre patrie, la Guinée », a lancé la ministre.

Elle explique qu’il est du devoir des acteurs de l’écosystème des postes, télécommunications et de l’économie numérique, de faire du numérique un véritable levier du développement durable et permettre à chaque Guinéen de comprendre les potentialités dans l’évolution numérique et en tirer profit.

« Certes les défis sont nombreux mais, notre volonté collective et notre engagement nous permettront d’accomplir cette noble mission qui nous est confiée", a assuré Aminata Kaba, demandant aux femmes et à la jeunesse guinéenne de s’investir dans les filières scientifiques et technologiques.

