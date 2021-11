Nomination de Ousmane Gaoual : Comment réagit l'UFDG ?

CONAKRY-Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de réagir suite à la nomination de son Directeur de la cellule de communication au sein du Gouvernement de Transition. Ousmane Gaoual Diallo, a été nommé jeudi 04 novembre 21, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.

A-t-il été désigné par l’UFDG ? Comment le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo réagit face à cette nomination ? Africaguinee.com a interrogé Aliou Condé, un des vice-présidents du parti.

" La nomination du Gouvernement n’était pas facile pour le CNRD. Je félicite tous ceux qui ont été choisis, on leur souhaite bon vent. Tous autant qu'ils sont, nous souhaitons qu'ils réussissent" a déclaré Aliou Condé, Secrétaire Général de l'UFDG.

À la question de savoir si l'UFDG a été consulté avant la nomination de Ousmane Gaoual Diallo, M. Condé a répondu par la négative.

"Les militaires du (CNRD) n'ont pas demandé à qui que ce soit de leur proposer quelqu'un. Et le parti n'a désigné qui que ce soit. C'est le CNRD qui a choisi et personne ne sait comment les gens sont choisis. Le décret précise bien que c’est sur proposition du premier ministre de transition. Ce qui est sûr, on n'a pas demandé à l'UFDG de faire une proposition" a-t-il tranché.

Aliou Condé souhaite cependant bonne chance à Ousmane Gaoual Diallo. "Si un de nous est choisi, on lui souhaite bon vent. S'il réussit, c'est la Guinée qui gagne", a indiqué ce responsable de l'UFDG.

