Moussa Magassouba : "Tous les permis miniers dormants seront retirés…"

CONAKRY-C’est l’une des annonces fortes du nouveau ministre des mines et de la géologie ! Moussa Magassouba a averti ce vendredi 5 novembre 2021 que tous les permis miniers dormants et non actifs seront purement et simplement retirés. Il a également annoncé l’assainissement du cadastre minier et une relecture des conventions de base de certaines sociétés minières. De cette relecture, des amendements seront fait au niveau des clauses, s’il en existe.

« La tâche qui nous attend est immense. Le Président m’a instruit de m’attaquer aux racines qui gangrènent le secteur minier, à savoir : la mauvaise gouvernance, la corruption, l’injustice, l’insécurité des investissements miniers et des personnels employés, la violation par certains opérateurs miniers du cadre réglementaire, afin que les mines puissent jouer leur rôle de développement économique dans notre pays », a annoncé le ministre Magassouba.

Malgré l’explosion des capitaux d’investissement dans le secteur bauxitique de notre pays, a-t-il déploré, les retombées économiques sur l’amélioration des conditions de vie des populations ne sont pas encore avérées.

« Les différends s’ils existent qui opposeront l’Etat guinéen à un investisseur minier se résoudront dorénavant autour d’une table…C’est seulement à ce prix gagnant-gagnant que les nombreuses ressources vont profiter aux populations guinéennes », a martelé le ministre des mines et de la géologie.

Moussa Magassouba déclare que son plan d’action sera axé sur la protection de l’environnement, le suivi et le contrôle, le respect du contenu local, la sécurisation des investissements miniers. Il précise cependant que les conventions de base des compagnies minières seront soumises à une relecture et que le cadastre minier sera assaini.

« Nous allons relire les conventions de base, nous amenderons les clauses s’il y en a autour de la table afin que les parties en sortent toutes gagnantes. Nous allons œuvrer à assainir le cadastre minier pour assurer une meilleure lisibilité et une gestion plus durable des ressources et indices connues sur le territoire guinéen. Tous les permis dormants et non actifs seront purement et simplement retirés conformément aux dispositions du code minier », a indiqué M. Magassouba.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com