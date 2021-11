Gaoual tourne la page de l’UFDG : "Je suis devenu un serviteur de la Nation..."

CONAKRY-Ousmane Gaoual Diallo a tourné la page de l’UFDG, du moins pour l’instant. Ce vendredi 5 novembre 2021 lors de son installation dans ses fonctions de ministre de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’Aménagement du territoire, il a ouvert une petite parenthèse sur son engagement politique.

« J’étais un acteur politique qui répondait au nom d’un parti politique de l’opposition. A présent je suis devenu un serviteur de la Nation qui devra être équitable entre tous ses fils et tous ses citoyens », a-t-il déclaré.

Ousmane Gaoual Diallo s’engage à ce titre de servir les guinéens et la Guinée sans exclusive. « L’unité nationale demeurera le maître-mot des actions et des stratégies cohérentes pour une cohésion nationale dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat », a-t-il martelé.

Cette clarification intervient alors qu’en milieu de journée Cellou Dalein Diallo, le leader de l’UFDG précisait que son parti n’avait pas été informé ni consulté au préalable de la nomination de Ousmane Gaoual. Il a cependant souhaité plein-succès à son ancien collaborateur.

Siddy Koundara Diallo

