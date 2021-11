Colonel Doumbouya face aux étudiants : "Tuez l’ethnie en Guinée…"

CONAKRY-Lors d’une visite inopinée qu'il a effectué ce vendredi 5 novembre 2021, dans deux universités publiques de Conakry, Mamadi Doumbouya, a fait une invite aux étudiants. Le président de la Transition a demandé aux étudiants de cultiver l’excellence, le mérite en tuant l’ethnie (allusion faite à l’ethnocentrisme) qui gangrène le pays.

« On ne peut pas changer le monde en deux jours, mais il faut mettre les bases. Tout ce qu’on fait aujourd’hui, si on part à la mort, c’est pour vous. C’est clair. Tout ce qu’on fait et tout ce qu’on fera, c’est pour vous. Mais il faut que vous preniez vos responsabilités pour qu’en tant qu’étudiants que vous proposez des solutions à nos problèmes. La seule chose dont on a besoin, c’est l’engagement, l’amour de son prochain, l’amour de son frère qui est à côté. Je voudrais que vous tuiez l’ethnie dans notre pays. Parce que vous savez là où ça nous a mené. La solution vous l’avez, c’est de cultiver l’excellence, mettre chacun à sa place », a lancé le président de la transition.

Mamadi Doumbouya s’est rendu respectivement à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry et à l’Université général Lansana Conté. Dans ces deux temples de savoir, il a demandé aux étudiants de travailler pour construire la Guinée de demain.

« Je sais que l’avenir de notre pays passe par les universités. J’aimerais que vous vous compreniez que vous travaillez pour qu’ensemble on construise notre pays. L’avenir de notre pays passe par les écoles », a affirmé le colonel qui a reversé Alpha Condé il y a deux mois.

A suivre...

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com