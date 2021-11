Abé Sylla : "Nous utiliserons les données de Hyperdynamics pour qu’on ait le gaz…"

CONAKRY-Le nouveau Ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, a promis ce vendredi 5 novembre 2021 une restructuration systématique de son département. Ibrahima Abé Sylla s’engage à faire une évaluation complète des secteurs Hydraulique, Énergétique et pétrolier, pour permettre aux populations d’avoir accès à des ressources propres.

« L’énergie représente aujourd’hui le cœur de l’économie. Rien ne peut fonctionner aujourd’hui dans ce monde moderne sans l’énergie », a-t-il déclaré. Il promet de travailler avec les autres départements tels que les travaux publics pour bâtir le backbone qui couvrira l’ensemble du territoire national.

« Ça ne veut pas dire qu’on le fera en trois an ou quatre ans, mais nous ferons en sorte que les bases soient là pour que ceux qui viendront après nous puissent suivre ce chemin pour redémarrer l’économie guinéenne », a assuré M. Sylla dans un discours improvisé lors de son installation cet après-midi.

En 2012, la compagnie américaine Hyperdynamics, avait annoncé que le puits d’exploration Sabu-1 situé à environ 145 km au sud-ouest de Conakry, et foré à une profondeur totale de 3610 mètres par une profondeur d’eau de 710 m, démontrait du pétrole dans le bassin. Abé Sylla compte utiliser ces données pour lancer la production de gaz voire même des hydrocarbures.

« Hyperdynamics qui était là a scruté l’océan atlantique à travers toute la Guinée. Nous avons les données. Nous allons les utiliser pour qu’on ait le gaz le plutôt que possible. Ça complémente l’énergie et l’hydraulique. Si Dieu nous aide, nous allons lancer ça pour qu’on puisse trouver au moins du gaz qui sera suivi par le carburant », a-t-il annoncé.

Le Ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures s’engage à améliorer la commercialisation de l’énergie.

« Que ça soit le recouvrement, la facturation ou même dans la gestion publique, pour bien gérer ces deux départements à savoir l’Eau et l’Energie, nous allons revoir ces secteurs, les moderniser, leur doter des outils qu’il faut pour qu’on fasse les recouvrements et que dans l’avenir, on ne soit pas subventionné par l’Etat, mais que nous soyons une source de revenu pour l’Etat. C’est notre vision », dira M. Sylla.

Il annonce qu’il va travailler avec des ingénieurs qui vont analyser complètement le réseau. L’objectif est d’offrir de l’énergie propre aux populations.

« Nous allons améliorer la qualité de l’énergie et bâtir un réseau de distribution solide. Actuellement nous avons la capacité de produire beaucoup d’énergie que ce dont on a besoin. Mais nous n’avons pas encore les outils qu’il faut pour transporter et distribuer le produit que nous voulons vendre. Nous allons travailler avec des ingénieurs qui vont nous faire l’analyse complète du réseau pour que nous ayons du courant propre pour tous les guinéens », annonce le ministre Ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com