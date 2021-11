Sanctions américaines : le Gouvernement guinéen réagit à l'annonce de Joe Biden

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen a réagi ce jeudi 4 novembre 2021, suite aux sanctions annoncées mardi dernier par Joe Biden contre la Guinée. Washington a décidé de retirer la Guinée du programme de préférences commerciales de l'AGOA à compter du 1er janvier 2022, suite au changement anticonstitutionnel survenu le 05 septembre.

Interrogé aujourd’hui suite à ces sanctions, le chef de la diplomatie guinéenne a réagi à sa façon. Selon lui, la suspension de la Guinée de l’AGOA n’est pas du fait du coup d’Etat.

« La Guinée est suspendue de l'AGOA suite à l'évaluation de la Guinée avant l'arrivée de la transition. Ce n'est pas la Guinée sous la transition qui est punie ou qui est suspendue dans le cadre de l'AGOA mais c'est la Guinée avant la transition. C’est-à-dire tout ce qui s'est passé avant que nous ne soyons à la transition. Les gens croient que ce sont les autorités de la transition qui sont sur la sellette. NON. Ce n'est pas nous, c'est ce qui s'est passé ici avant », a déclaré Dr. Morissanda Kouyaté.

Pourtant l'ambassadrice Katherine Tai, représentante au Commerce des Etats-Unis avait été claire dans son communiqué. Elle avait précisé que l’administration américaine est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée. Ce qui était en violation des statuts de l'AGOA, selon l’ambassadrice.

Que compte faire le Gouvernement pour faire revenir la Guinée de l’AGOA ?

« C'est très simple. C'est ce que nous faisons maintenant. C’est-à-dire travailler dans la transparence pour la Guinée. Rassembler comme le président l'a dit, refonder l'Etat pour que cela ne nous arrive plus. Si tout le monde s'y met, on peut y arriver. Il n'y a pas d'agenda caché. Notre agenda c'est aider la Guinée de sortir de cette situation et avoir un pays fort, transparent, engagé pour le développement et surtout un pays rassembleur », a précisé le Chef de la diplomatie guinéenne.

