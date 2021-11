Inclusion financière : Orange Finances Mobiles Guinée signe un partenariat avec Cofina

CONAKRY-Dans le but de faciliter les transactions monétaires pour ses millions d'utilisateurs à travers le pays, Orange Finances Mobiles Guinée, a signé un partenariat avec Cofina (Compagnie financière Africaine) Guinée, ce jeudi 4 novembre 2021.

La signature de la convention de partenariat a eu lieu dans les locaux des studios Kirah, à Kipé, en présence des responsables des deux parties signataires. En signant ce partenariat, Orange Finances Mobiles Guinée et l'institution financière Cofina Guinée, ont voulu apporter une solution innovante dénommée « service Alan » qui va soulager les clients des deux entités.

Ainsi, Orange Finances Mobiles Guinée et son partenaire se sont fixés pour objectif de faciliter la vie à leurs clients respectifs dans le cadre des transactions monétaires et de l'inclusion financière.

“Nous sommes là aujourd'hui pour signer notre partenariat amorcé depuis 2018 qu'on a pu finalement concrétiser. Il s'agit du lancement du service Alan avec Cofina, qui vient enrichir le système Orange Money en Guinée qui dispose de plus de 2 millions de clients actifs en Guinée. Ce programme va permettre à nos clients orange money et aux clients de Cofina de faire des transactions entre leurs comptes bancaires et leurs comptes orange money », a expliqué le Directeur Général de Orange Finances Mobiles Guinée, Abdoul Karim Bangoura.

Cette solution a énormément d'avantages. Avec elle, les clients peuvent aller en banque pour faire des retraits, des dépôts dans leur compte orange money, d’où qu’ils se trouvent à partir de leurs téléphones mobiles.

« Les clients peuvent faire des retraits chez Cofina et vice-versa à partir de leurs comptes orange money. Globalement, ça facilite la vie aux clients. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui vient enrichir nos offres orange money. C'est un service qui fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous allons permettre à nos clients de profiter de ce service de la banque Cofina et de Orange finances mobiles », a ajouté le Directeur Général de Orange Finances Mobiles Guinée.

En plus de sa vocation de favoriser l’inclusion financière, Orange Finances Mobiles Guinée se fixe aussi pour mission de faciliter la vie à ses clients en améliorant leur expérience financière. D’où ce partenariat.

La signature de cette convention de partenariat est la matérialisation d’un travail acharné mené pendant de longues années entre les deux institutions. Le Directeur Général de Cofina Guinée s'est dit réconforter de signer ce partenariat.

« Cofina est venue offrir à la Guinée et aux Guinéens une institution financière capable de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises guinéennes ainsi qu'à la population. Cofina souhaite accompagner le développement de la Guinée », a indiqué M. Sékou Oumar Diakité.

Aujourd'hui, en ayant accès à son compte via l'application, l'on peut faire des transactions d’où que vous soyez, a-t-il précisé.

« Ce partenariat entre Cofina Guinée et Orange money est une matérialisation de la vision du groupe consistant à faciliter l’accès à la digitalisation et de permettre à la majorité de nos clients, sinon la totalité même de faire des transactions à la minute, d'avoir accès à leur service financier sans avoir à se déplacer. C'est un immense honneur pour moi et mon équipe de nouer ce partenariat qui est le fruit d’un travail collaboratif de longues années de nos différentes équipes ” s'est réjoui le Directeur Général de Cofina Guinée.

Ce partenariat qui nait aujourd'hui a une durée indéterminée. Les deux partenaires ont tenu à rassurer leurs clients sur la fiabilité et la sécurité de cette solution.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (0224) 655 311 114