Dernière minute : des dignitaires du régime déchu convoqués par la junte

CONAKRY-Nous venons juste de l’apprendre ! Les responsables du RPG arc-en-ciel et de ses alliés, sont convoqués ce jeudi 04 novembre à la Présidence par le Comité national du rassemblement pour le Développement (CNRD).

La convocation intervient au lendemain de la conférence organisée par le directoire national de l’ancien parti au pouvoir.

Une conférence au cours de laquelle des propos controversés ont été tenus par certains dignitaires déchus, qui prient la junte de tenir compte de l’âge de l’ancien président Alpha Condé et le libérer.

"On nous demande de nous rendre à la Présidence, mais on ne sait pas qui on doit rencontrer", précise un haut responsable du RPG Arc en ciel, joint par Africaguinee.com.

A suivre...

Africaguinee.com